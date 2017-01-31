Yeni çekilecek Batman filminde hem başrol oynayacak hem de filmin yönetmenliğini yapacak Ben Affleck yönetmenlik koltuğuna oturmaktan vazgeçti.

Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminde Batman'i canlandıran ve bugüne kadar Batman karakterini en iyi oynayan kişi olarak gösterilen Ben Affleck yeni Batman filminde sadece başrolü canlandırmakla kalmayacak aynı zamanda filmin yönetmenlik koltuğuna da oturacaktı. Ancak Ben Affleck filmi yönetmekten vazgeçti.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Ben Affleck, filmi yönetip yönetmemekte kararsız olduğunu ve net kararını senaryoya göre vereceğini söyemişti. Anlaşılan Ben Affleck senaryoyu okumuş olacak ki yönetmenlik pozisyonuyla ilgili kararını duyurdu. Film ekibiyle herhangi bir anlaşmazlık olmadığı izlenimi veren Affleck, yeni Batman karakterine odaklanması gerektiğini ve odağını başka alanlara dağıtmayarak iyi bir iş çıkarmak istediğini bu nedenle de filmi yönetmeyeceğini söyledi.

Tüm dünyada yankı uyandırması beklenen yeni Batman filmi için bu açıklamadan sonra DC de yeni yönetmen arayışlarına başladı. Henüz kesin olmamakla birlikte filmin yönetmen koltuğuna Maymunlar Cehennemi filminin yönetmeni Matt Reeves oturacak.