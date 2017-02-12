Yeni Batman Filminin Yönetmeni Belli Oldu

Batman filminin yönetmenliğinden vazgeçen Ben Affleck'in yerine yönetmenlik koltuğuna Matt Reeves oturacak.

Uzun süredir yeni Batman filminin yönetmeninin aynı zamanda Batman karakterini de canlandıran Ben Affleck olacağı biliniyordu ancak geçtiğimiz günlerde sadece filmdeki rolüne odaklanmak istediğini söyleyen Affleck, yönetmenlik görevinden ayrılmıştı.

Ben Affleck'in yönetmenliği bırakması üzerine filmin yönetmeninin Hollywood'un başarılı yönetmenlerinden Matt Reeves olacağı konuşuluyordu.Ortaya çıkan son bilgilere göre Warner Bros. filmin yönetmeninin Matt Reeves olmasında karar kıldı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da Warner Bros. ve Matt Reeves'in konuyla ilgili uzlaşmak üzere.

Peki Ben Affleck rolünden de vazgeçecek mi?

Ben Affleck'in yönetmenlik koltuğundan ayrılmasından sonra bunalımda olduğu ve Batman rolünü de canlandırmayacağı konuşuluyordu ancak henüz öyle bir şey yok. Ben Affleck, filmin başrolündeki görevini üstlenecek.