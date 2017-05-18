Android O’nun Göze Çarpan 8 Kullanışlı Özelliği!

Google, fazlasıyla iddialı yenilikler getireceği Android O için ikinci beta sürümünü geliştiricilere dağıttı. Göze çarpan yenilikleri sizin için yakından inceledik.

Google’ın samimi itirafı ile başlamak en doğrusu: Dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca Android cihazı sayesinde beklentilerimizin çok üzerinde başarı elde ettik. Firma, Google I/O 2017 etkinliğinde bu başarısının karşılığını kullanıcıları ne kadar önemsediğini göstererek ödeyecek. Çünkü Android Go gibi giriş seviyesindeki cihazların performansını geliştirmeye yönelik özellikler geliştiricilere dağıtıldı ve şirket, dört bir yanındaki milyarlarca Android cihazıyla en çılgın beklentilerimizi aştı.

İşte Android’i daha güçlü ve daha akıcı hale getiren mükemmel özellikler:

Resim İçinde Resim:

Kullanıcılar artık aynı anda iki uygulamayı yönetebilecekler. Aşağıdaki örnekte gördüğünüz gibi bir video izlerken başka bir uygulama kullanmak mümkün olacak. Üstelik küçülttüğünüz uygulamanın boyutunu istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

Bildirim Noktaları:

Bildirim sistemi Android O ile birlikte modifiye edilmiş bir şekilde geliyor. Kapsamı genişleyen bildirimler bir çok uygulama için verimli bir şekilde çalışıyor. Uygulama ikonlarının üzerine tıklayarak açtığınız ufak pencere bildirimleri görebileceksiniz.

Otomatik Doldurma:

Chrome'un Otomatik Doldurma özelliğini Android'e getiren özellik. Kaydedilen parolalarımızı senkronize etmek kolaylaşacak. Birçok uygulamaya giriş için telefon ve Chrome üzerinden ekstra uğraşa gerek kalmayacak.

Akıllı Metin Seçimi:

Android O'da adres, URL, telefon numarası ve e-posta adresi gibi metinlerin tanınması daha da kolaylaşacak. Kopyala/yapıştır özelliği artık yapay zekaya emanet ediliyor. Seçmek istediğiniz metnin özelliğine göre işlem önerileri hemen üzerinde beliriyor.

TensorFlow Lite:

Android, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yapay zekanın makine öğrenimi özelliğini kullanmaya devam ediyor. Açık kaynaklı makine öğrenimi kütüphanesi olan TensorFlow Lite, artık geliştiricilere bu yıl içerisinde sunulacak. Daha hızlı ve daha çok etkileşimle yapay zekayı Google desteği sayesinde geliştirmek mümkün.

Sistem Optimizasyonları:

Android O'da, uygulamaların daha hızlı ve daha sorunsuz çalışmasını sağlamak için sistem genelinde fazlasıyla değişiklik yapılmış. Özellikle, sistemin ön yükleme süresi ve uygulamaların hafızaları şişirmesi gibi durumlar minimum düzeye çekilmiş.

Arka Plan Limiti:

Android O’ya kadar bir çok sürümde arkaplana sayısız uygulama biriktirebiliyorduk. Sistemi fazlasıyla yoran açık uygulamalar performansı düşürüyordu. Arkada açık olan sürekli Wi-Fi tarama özelliği gibi özellikler artık daha limitli bir şekilde kullanılıyor. Böylece hem pil ömrü hem performans, önemli ölçüde geliştirilmiş oldu.

Geliştiriciler İçin Play Console:

Geliştirilen uygulamalardaki sık karşılaşılan sorunların saptanmasına yardımcı olmak için Play Console adında bir gösterge tablosu oluşturuldu. Kullanıcıların sorunlara yön verebildiği sistem, uygulamaları canlı bir şekilde takip etme imkanı sunuyor. Verileri görmek için geliştiricilerin şuradaki adrese gitmeleri yeterli.

Android Go:

Android'in orta ve düşük sınıflardaki telefonlara yönelik en büyük adımı desek yeridir. Söz konusu giriş seviyesindeki telefonların hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi var. 1 GB ve daha az RAM’e sahip akıllı telefonlar için geliştirilen yeni Android Go deneyimi, üç temel özellik barındırıyor.

OS: Android O'yi giriş seviyesi cihazlarda sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışacak şekilde optimize edildi.

Android O'yi giriş seviyesi cihazlarda sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışacak şekilde optimize edildi. Uygulamalar: Google Apps'ı, YouTube Go, Chrome ve Gboard gibi uygulamalar da dahil olmak üzere daha az bellek, depolama alanı ve mobil veri kullanmak için yeni uygulamalar yolda.

Google Apps'ı, YouTube Go, Chrome ve Gboard gibi uygulamalar da dahil olmak üzere daha az bellek, depolama alanı ve mobil veri kullanmak için yeni uygulamalar yolda. Play: Giriş seviyesi cihazlarda Play Store, daha az bellek, depolama alanı ve mobil veri kullanan uygulamalar gibi davranacak. Bu cihazlar için özel olarak tasarlanmış uygulamalar ön plana çıkarılacak.

Android O Beta sürümüne ulaşmak için şuraya tıklamanız yeterli olacak. :)