Xiaomi Air 13'ü sizler için yayınladığımız özel kuponla 750 TL indirimle satın alın.

Xiaomi’nin, Macbook gibi pahalı dizüstü bilgisayarlara karşı çıkardığı ve genel olarak herkes tarafından sevilen Xiaomi Air 13 dizüstü bilgisayarı, Intel Core i5-6200u 2.3 GHz çift çekirdekli işlemcisi ve 8GB RAM kapasitesi ile herkesten tam not almayı başardı. 13.3 inç IPS ekran ile gelen Xiaomi Air 13, 256 GB SSD ile hızlı ve güvenli bir şekilde verilerinizi saklamanızı sağlıyor.

Ülkemizde satışı bulunmayan bilgisayarı normalde 884,51 dolar(3.050 TL) karşılığında GearBest üzerinden satın alabilirsiniz, ancak size muhteşem bir haberimiz var. Ücretsiz kargo seçeneği ile Türkiye dahil pek çok ülkeye gönderilebilen Xiaomi Air 13’ü indirimli almak istiyorsanız, Webtekno için özel belirlenmiş kupon kodu ile 669,99 dolar(2.300 TL) karşılığında satın alabilirsiniz.

Eğer siz de yeni bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız, sizler için yapmış olduğumuz 750 TL’lik indirimle Xiaomi Air 13’e sahip olabilirsiniz. Buraya tıklayarak Xiaomi Air 13’ün sayfasına gidip ürünü sepete ekleyip sepet kısmında yer alan kupon kısmına “GBAIR13” yazarak “Apply butonuna basmanız yeterli. Sonrasında ödeme işlemine geçerek alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

Gearbest’e Nasıl Ulaşırım?

Tütün ve Alkol piyasası yüzünden erişime kapatılan Gearbest yakın zamanda yeniden erişime açılacak, ancak bu süreçte alışveriş mağazasına güvenli bir şekilde ulaşmanız için üç yöntem söyleyeceğiz.

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Mobil Uygulama

Telefonlarınıza indireceğiniz Gearbest uygulamasıyla rahatlıkla alışverişlere devam edebilirsiniz. Hem iOS hem de Android kullanıcıları için bulunan uygulamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

“m.gearbest.com” Üzerinden Girin

Gearbest’in web sayfasına erişim kapalıysa, “www.” tagını silerek yerine “m.” yazıp doğrudan mobil uygulamaya girebilirsiniz.

Opera’dan VPN Aktif Etme

Opera tarayıcısını indirip kurduktan sonra, sol üste yer alan Opera ikonuna tıklayıp menüyü açarak ayarlar sekmesine tıklayın. Açılan sayfanın sol tarafında yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” sekmesine tıkladıktan sonra çıkan sayfada “VPN Etkinleştirin” yazısına tıklamanız yeterlidir.

Bu hamlelerden herhangi birini uygulayarak Gearbest’in web sayfasına ulaşabilir ve bilgisayarları satın alabilirsiniz.