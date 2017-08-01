Diğer Gezegenlerde Hayat Hiç Var Olmayabilir

Yaşanılabilir bölgedeki gezegenlerin hayatı destekleyebilecekleri teorisi, yeni bir araştırma ile yıkıldı.

Yeni yapılan bir araştırma, diğer gezegenlerin yaşamı destekleyebileceklerini umut eden araştırmacıların teorilerine darbe vurdu. Teoriye göre Goldilocks bölgesi olarak bilinen alandaki gezegen veya uydular suyun buz halde kalamayacağı kadar sıcak, buharlaşmayacağı kadar soğuktur. Bu nedenle bu bölgedeki gezegenlerin yaşamı destekleyebilecekleri düşünülürdü.

Satürn'ün uydusu Enceladus ve Jüpiter'in uydusu Europa, güneş sistemimizdeki yaşamı destekleyebilecek gök cisimleri olarak lanse edilirdi. Ancak Nature Geoscience'de yayınlanan bir araştırma, bu uydulardaki buz erise dahi hayatın orada var olamayacağını açıkladı.

Pekin Üniversitesi'nden araştırmacılar, buzlu gezegenlerdeki evrimi canlandırmak için bir simülasyon geliştirdi. Ancak sonuç, bu gezegenlerde yüzeyini eritmek için çok yüksek enerjilerin gerekli olduğunu ve yaşamı destekleyemeyeceklerini ortaya çıkardı. Simülasyonda, yıldız yüzeyi eritecek kadar enerji üretmeye başladığında bu gezegenler yaşanılabilir bölgeden çıkmış oldu ve okyanuslardaki sular buharlaştı.

Dünya bu konuda farklıydı. Çünkü 600-800 milyon önce buzlar çözüldüğünde volkanik aktiviteler sera etkisi yaparak daha az güneş enerjisi gerektirdi ve gezegen hayata elverişli hale geldi.