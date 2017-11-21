Yetişkinler Galaxy S8'i Gençler iPhone X'u Tercih Ediyor

Bir pazar araştırma şirketinin yaptığı çalışmaya göre gençler popüler olan iPhone modellerini almayı tercih ederken, yetişkinler daha uygun fiyatlı Galaxy S8'i tercih ediyorlar.

Yeni yıla girmemize çok kısa bir süre kaldı ve dünya genelinde pek çok insan sevdiklerine bir yeni yıl hediyesi almak için şimdiden seçenekleri gözden geçirmeye başladı bile. Propeller Insights adlı bir pazar araştırma şirketi, yetişkinlerin ve gençlerin hangi akıllı telefonu sevdiklerine hediye etmek isteyeceğini görmek için bir anket düzenledi. Ankette en çok öne çıkan modeller Samsung’un Mart ayında tanıttığı Galaxy S8, Apple’ın yeni modelleri iPhone 8 ve iPhone X oldu.

Anket sonucuna göre yetişkinlerin %38’lik bir kısmı sevdiklerine Samsung Galaxy S8 hediye etmeyi tercih ediyor. %22’lik bir kesim iPhone 8’i tercih ederken ankete katılanların sadece %20’si yılın en çok konuşulan telefonu iPhone X’u tercih edeceğini belirtti. Toplam tercihlere bakıldığında yıl başının Apple için daha güzel geçeceği görülse de Galaxy S8’in açık ara daha fazla tercih ediliyor olması, iPhone X’un fiyatı ve Face ID ile yetişkinlere çok da çekici gelmediği açık bir şekilde görülüyor.

Gençlere bakıldığında ise sonuçlar tamamı ile değişiyor. %35’lik bir kesim sevdiklerine yeni yıl için yeni bir iPhone hediye etmeyi layık bulurken sadece %28’lik bir kesim Galaxy S8’i hediye etmeyi tercih etti. Anket sonuçlarını inceleyen analistler gençlerin para ile ilişkilerinin iyi olmadığı için fiyatı ve kaldırılan parmak izi tarayıcıyı önemsemediklerini, bu nedenle daha popüler olan telefonu alma eğiliminde olduklarını belirtti. Buna karşın yetişkinler daha uygun fiyatlı ve güçlü olan cihazı almayı tercih etti.