Zürafaların Boynunun Uzun Olma Sebebi Düşünüldüğünden Farklı

Zürafaların boynunun uzun bir şekilde evrimleşme sebebinin, çoğunlukla uzun ağaçlardan besin toplaması ve yırtıcılara karşı geliştirdiği bir savunma olmasından kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak yeni bir araştırma bu sebeplere yeni bir tanesini daha ekleyecek gibi

Zürafaların uzun boyunlu olarak evrimleşmelerinin sebebi sorulduğunda genelde en bilinen cevap, ağaç yapraklarıyla beslenen bu canlıların atalarının daha da uzun olanlarına yetişmek için geliştirmiş olmaları. Ancak yine de bilimsel olarak bu teoride dahil, bununla ilgili tam olarak 6 teori daha var ve bilim insanları zürafaların boynunun neden uzun olduğunu hala tam olarak anlamış değil.

Bir grup araştırmacının, uzunca bir süredir yaptığı araştırmaya göre ise bu konuyla ilgili bir cevap daha eklenmiş olabilir. Bu çalışmaya göre zürafalar bulundukları kurak ortamda, vücut ısılarını dengeleyebilmek için uzun bir boyun ve uzun bir bacak yapısı geliştirmiş olabilirler. Çalışma aslında zürafaların yüzme yetenekleri üzerine yapılan bir çalışma. Ancak Journal of Arid Environments isimli dergide yayınlanan çalışmaya göre dolaylı anlamda ortaya çıktı ki, zürafanın uzun boyu ve yer seviyesine göre yüzey alanının dar olması, vücudunun ısı dengesini korumasına yol açabiliyor.

Yapılan çalışmalara göre zürafanın yüzey alanı kendi boyutuna oranla bir insan çocuğunun yüzey alanı oranıyla neredeyse birebir çıktı. Bu sayede anlaşıldı ki bu yüzey alanı normal bir iklimde yaşayan insanı nasıl yüksek veya düşük sıcaklıktan koruyorsa, zürafayı da kurak iklimin sert ve sıcak hava şartlarından koruyor olabilir. Yine de tam anlamıyla tek başına yüzey alanı ısı dengesini korumaya yeterli olmayabilir. Bu yüzden zürafaların uzun boyunları bu ısı dengesini korumaya katkıda bulunabilecek bir etken olarak görünüyor.

Yine de bilim insanları hala zürafaların neden uzun boynu olduğuna dair tam anlamıyla bir bilgiye sahip değil. Bu çalışmanın sonuçları ve yorumlamaları da, daha önce geliştirilen teorilerde sadece birer hipotez yani varsayım. Ancak zürafaların evrimi üzerine yapılacak çalışmalarla birlikte bu konunun da daha fazla netliğe kavuşacağını düşünüyoruz.