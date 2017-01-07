Yeni Bir Bilgisayara Öncelikle Hangi Programları Yüklemeliyiz?

Yeni bir bilgisayar aldığımızda istediğimiz herşeyi yapamayız, çünkü bazı programlar eksiktir. Peki ilk olarak hangi programları yüklemek gerekiyor?

Yeni bir bilgisayar topladınız, canavar gibi özellikleri var. Bilgisayarı açtınız, fakat içinde henüz hiçbir program yok. İnternete girseniz virüs bulaşabilir, oyun oynamak isteseniz gerekli programlar yok, film izlemek isteseniz açabileceğiniz uygun bir video programı eksik! Çok fazla düşünmeyin, herkese lazım olacak programları sizler için bu yazıda anlatıyoruz.

Temel Programlar

7-Zip: Pop-up’ları bloklar.

VLC: VLC Media Player, özellikle codec konusunda sıkıntı çekmemenizi sağlar.

Spotify: Eğer herhangi bir müzik listeniz yoksa, Spotify tam size göre.

WinDirStat: Bu program hafızayı daha verimli kullanmanızı, kullanmadığınız dosyaları silmenizi sağlar.

Malwarebytes: Virüsleri engellemekte üzerine yok.

Ninite: Popüler ve tavsiye edilen uygulamaların listesini veren bir program. Ayrıca program üzerinden yükleme emri de verebiliyorsunuz.

Bir Adet Web Browser: Chrome, Firefox veya Opera sizin için daha uygun olabilir.

Steam: Oyunları buradan indirebilir, satın alabilirsiniz.

Chat Programları

Skype: Skype en yaygın chat programı.

Trillian: Diğer birkaç messenger’a bağlanabilme özelliği ile günümüzde çok yaygın bir program.

Discord: Kullanımı kolay, rahat çalışıyor ve herkes burada!

Email Programları

Thunderbird: Tüm farklı email adreslerinizi tek bir programa bağlamak istiyorsanız, sizin için birebir.

Mailbird: Outlook’a alternatif bir mail programı. Whatsapp’ı da buraya entegre edebiliyorsunuz.

İş ve Üretkenlik İçin Programlar

Wunderlist: Basit ve kullanışlı bir listeleme programı.

Foxit Reader: PDF’leri, rahatça görüntüleyebileceğiniz bir yazılım.

LibreOffice: Açık kaynak bir ofis programı, ücretsiz.

f.lux: Monitör renklerini ayarlayabildiğiniz bir program, eminiz gözlerinize iyi gelecek.