Dünya Üzerindeki Hayat, 3.95 Milyar Yıl Önceye Dayanıyor!

Bilim insanları bulunan yeni fosil kanıtları ile yaşamın 3.95 milyar yıl önce başladığını belirtti.

Bilim insanları yaptıkları yeni araştırmalarla yaşamın 3.95 milyar yıl önce başlamış olabileceğini belirttiler. O dönem sürekli kuyruklu yıldızların hışmına uğrayan Dünya'nın yeryüzünün çok büyük bir kısmının kaplayan okyanuslar da aynı dönemde oluştu.

Dünya'nın büyük bir kaos ortamında olduğu o yıllarla ilgili araştırma yapan bir ekip, mavi gezegenimize hayat tohumlarının da aynı dönem taşındığını belirtiyor. Kanada’nın Labrador kentinde antik tortul içine sıkışmış karbon formlarını kanıt olarak gösteren ekip, yaşamın 3.95 milyar yıl önce ortaya çıktığını savunuyor.

Daha önce en eski yaşam izleri Mart ayınca bulunmuştu ve 3.8 ila 4.3 milyar yıl yaşında olduğu düşünülüyordu, ancak araştırmanın yazarı süreci “son derece tartışmalı” olarak açıklamıştı.

The University of Tokyo’dan Tsuyoshi Komiya, AFP’ye gönderdiği bir e-postada “en eski kanıt bu” diyerek yeni araştırmayı işaret etti.

“Örneklerimiz aynı zamanda Dünya'da korunmuş en eski suprakrustal kayalardır” diyen Komiya, keşfin önemini bu şekilde vurguladı.

Bilim insanlarının en çok zorlandığı alanlardan birisi olan erken organizmalar, üzerinden çok uzun zaman geçmesi ve o dönemden kalma kayaçların genellikle zayıf özellikler göstermesinden dolayı bulunması çok daha zor oluyor.

Nadir de olsa bulunabilen kayaçlardan biliyoruz ki yaşam, Dünya'nın en çetin zamanlarına bile göğüs germeyi başardı. Sayısız kuyruklu yıldızdan kurtulan yaşam, binlerce yıl süren buz çağlarına da göğüs gererek günümüze kadar gelmeyi başardı.