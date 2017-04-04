GTA 5'e son derece iddialı bir mod geldi. Crysis'in karakterlerinin giydiği ünlü nanosuit, bütün özellikleri ile birlikte GTA 5'e eklendi.

3 Türk kardeşin kurduğu Crytek isimli firmanın en ünlü oyun serisi olan Crysis, GTA 5’e taşındı. Crysis’ten bileceğiniz gibi kahramanımız Nanosuit denilen özel bir kıyafet giyiyordu. Çılgın mod yapımcıları bu nanosuiti, GTA 5’e getirdiler. Crytek’ten yeni bir Crysis oyunu beklerken, GTA 5’te Crysis oynuyor hissi alabilirsiniz. GTA 5’in özgürlüğü ile Nanosuitin birleşimi gerçekten muazzam gözüküyor.

Süper zıplayışlar yapabilir, arabaları süper güçle bastırabilir, daha hızlı koşabilir, nanosuiti gizleyebilir ve zırhı aktif edebilirsiniz. FPS görünümünde, Crysis oyununa gelmiş GTA 5 haritası gibi hissetmenizin muhtemel olduğunu söyleyebilirim.

Mod, JulioNIB tarafından oluşturuldu. Hazır modlardan konu açılmışken, GTA 5’e yakın bir zamanda Red Dead Redemption modu gelecek. Bu modu da büyük merakla bekliyoruz açıkçası.

Crytek’in zor zamanlar geçirdiğini elbette biliyoruz. Bu sıralar sürekli küçülerek devam eden firma, oyunlardan ziyade oyun motoru CryEngine’e yönelmiş durumda. Ancak özellikle takipçiler Crytek’ten yeni bir Crysis oyunu bekliyorlar. Umarım yakın bir zamanda yeni bir Crysis oyunu tekrardan bizlerle olur. Ayrıca daha önce Başbakan Binali Yıldırım, Crytek’e 500 milyon dolar yatırım yapılacağını duyurmuştu. Ancak Crytek’in bu yatırımı henüz almadığını varsayıyoruz.