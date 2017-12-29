Yeni Bir Dev Ahtapot Türü Keşfedildi

Dev Pasifik Ahtapotu olarak bilinen tür ile benzer boyutlara, ancak farklı biyolojik yapıya sahip bir tür keşfedildi.

En büyük ahtapot türü olarak bilinen dev pasifik ahtapotu, ortalama 20 metre kollara ve 156 kilo ağırlığa sahip. Yakın zaman önce bu dev türe bir rakip çıktı. Alaska'daki Prince William Sound'ta balıkçı ağlarına takılan ahtapotlardan 3 te biri büyük boyutlarına rağmen, görünüşü ile dev pasifik ahtapotundan oldukça farklıydı. Yapılan anketler sonucunda farklı bir ahtapot türü olabileceği şüphesi ortaya atıldı.

Yeni bir tür keşfetmek umuduyla Hollenbeck ve Scheel, Prince William Sound bölgesinde ava çıktı. Ardından yakaladıkları ahtapotları inceleyen araştırmacılar, farklılığın görsel bir deformasyondan kaynaklanmadığı sonucuna ulaşarak farklı bir tür olduğunu doğruladı.

Araştırmayı daha da derleştiren araştırmacılar, genetik test yaptılar ve yeni bir tür olduğunu onayladılar. Ayrıca dev pasifik ahtapotundan farklı yapıya sahip bu tür, daha önce keşfedilmiş hiç bir ahtapot ile benzerlik göstermiyor. Hollenbeck ve Scheel, keşfettikleri yeni türü fırfırlı dev pasifik ahtapotu olarak adlandırmayı düşünüyor. Keşfedilen yeni dev ahtapot türü için yakın zamanda kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor.