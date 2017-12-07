Yeni Bir Dinozor Türü Keşfedildi

Moğolistan'da bulunan fosil kalıntılarında kuğu, ördek ve deve kuşu karışımı olan canlının, yeni keşfedilen bir dinozor türüne ait olduğu öne sürüldü.

İyi şekilde korunmuş fosili inceleyen Avrupa Senkrotron Radyasyon Kuruluşu (ESRF), yeni dinozor türünün ördek gagası, timsah dişleri ve anatomisinin deve kuşu benzeri bir yapıya sahip olduğu sonucuna vardı. Bu yeni fosil dinozorların soy ağacına bir alt aile eklenmesine çok büyük bir katkı sağladı; araştırmacılar, türü evrim ağacındaki küçük bir dalın parçasına benzetti.

Çekya'daki Palacky Üniversitesinden araştırmacı Dennis Voeten, 75 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen türün, 45 santimetre boyunda, son derece küçük bir dinozor olduğunu ifade etti. Voeten Nature dergisine yaptığı açıklamada, "Oldukça garip bir yaratık. Farklı hayvanlardan bildiğimiz parçalar, sanki bu küçük hayvanda bir araya gelmiş gibi." ifadesini kullandı.

Giovanni Capellini Jeoloji Müzesinde bir paleontolog olan Andrea Cau, "Suda yaşayan kuşlara benzer bir yaşam tarzına sahip ilk dinozor türü, daha önceki dinozor yaşamı ile ilgili bildiğimiz hayattan daha farklı yaşayan ve Cau, dinozor balık, kabuklular, küçük sürüngenler ve memeliler üzerinde beslenen bir tür." açıklamasını yapan bir elektronik posta paylaştı. Bulgu, Dünyanın geçmişi ile ilgili hala ortaya çıkabilecek bir çok bilinmeyen olduğunu gösteriyor.