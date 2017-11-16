Nanoteknoloji Harikası Ekran Koruyucusu: Diamond Project!

MT System, nanoteknoloji sektöründe yatırım yaptığı yeni nesil sıvı ekran koruyucusu “Diamond Protect”i 14 Kasım 2017 günü Kolektif House’da düzenlediği tanıtım toplantısı ile kullanıcıların beğenisine sundu. Webtekno ekibi olarak biz de oradaydık.

Türkiye’nin teknoloji sektöründe daha öncede önemli yatırımlara imza atan MT System’in yeni nesil ekran koruyucusu olan Diamond Protect nanoteknolojik molekülleri ile ekran yüzeyini kaplayarak elektronik cihazlarda ve cam yüzeylerde yepyeni bir koruma çağı başlatıyor.

MT System Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Abdullah Sancak, Diamond Protect Türkiye Ortak Distribütörü Murat Kayacan’ın yanı sıra ürünün Almanya Satış Müdürü Stefan Hensel’in hazır bulunduğu toplantıda; Burhan Tutan’ın ürün sunumu öncesinde Fatih Ömerciklioğlu’nun koreografisini hazırladığı özel gösteri de konukların ürüne olan ilgisi tavan yaptı. Gelin bu çığır açacak ürüne birlikte bakalım.

Hayatımızı, her geçen gün yeni gelişmeler sayesinde bir çok ürün kazandırarak kolaylaştıran nanoteknoloji, herkesin faydalanabileceği bir ürün olan Diamond Protect’i de oluşturan en önemli bileşen. Lansman sırasında, ürünün uygulamalı kullanımı ve sağlamlığı da Murat Kayacan’ın moderatörlüğünde konuklarca test edildi.

Diamond Protect, son kullanıcı tarafından uygulanabilir olmasının yanı sıra, uygulandığı alandaki nano boşluklara yerleşerek yüzeyle güçlü moleküler bağlar oluşturuyor. Bu oluşan bağlar sayesinde ise uygulanan yüzeyi %600’e kadar sağlamlaştırmasının yanı sıra %99,5 oranında yüzey bakterilerini azaltıyor. Aynı zamanda cihazın, %80 oranında daha az radyasyon yaymasını sağlıyor.

ISO onayının yanı sıra dünyada TÜV’den tek onay almış ekran koruyucu olan Diamond Protect, bu özellikleri ile genel kullanıcıların dışında aileler tarafından da sıkça tercih edilecek ürünler arasında üst sıralarda yer almaya aday. Elektronik cihazlar dışında cam, ayna, kask, araba camı vb. yüzeylere de uygulaması yapılabilen ürün bir çok kullanıcının favori ürünü olacak.

Tüm Türkiye’de belirli satış noktalarının dışında elektronik satış ağına sahip Diamond Protect’e dair detaylı bilgi, uygulama videoları ve kullanıcı yorumlarına www.diamondprotectturkiye.com adresinden ulaşabilirsiniz.

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