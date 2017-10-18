Yeni Bir Ejderha Vakası Daha, Tabii ki Çin'de!

Çin'in kuzeyindeki bir kasabada bulunduğu iddia edilen iskeletimsi oluşumun ejderhaya ait olduğu düşünülüyor. Ne derece doğrudur bilinmez ama, bu yönde çok sayıda iddia geçmişte de dile getirilmişti.

Baylar bayanlar, zamanı durdurun! Birileri bir adet ejderha bulmuşa benziyor? En azından iskeletini. İskeleti gösteren kayda baktığınızda, olabilir diyorsunuz. Yani büyük ihtimalle öyle gibi. Şahsen ben kuvvetle muhtemeldir diyorum.

İşte size görüntü:

Çin’de bulunan kasabanın sakinleri, kalıntıları kaydedip internete koymuşlar ve bir günde 100 milyon civarında hit almışlar.

Çok uzun olan bu iskeletin boyu, 20 metre kadar görünüyor. Çin’in kuzeyinde yer alan Hebei bölgesindeki ZHangjiakou kasabası sakinleri, iskeletin bir ejderhaya ait olduğundan eminler.

Batı mitolojilerinde tasvir olunanın aksine Çin'de ejderhalar, kanatsız olarak betimlenirler. Tıpkı yılan gibi sürünürcesine uçarlar havada.

Çin’li sosyal medya kullanıcıları, iskeletin bilinçli olarak, örneğin bir film çekimi için konulmuş olabileceğini düşünüyorlar. Yerel polis konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Belki de ejderhalarla ilgili söylentilerin devam etmesi, onların da işine geliyor olabilir.

Eğer bu da sizi ikna etmediyse, geçen yıl Çin’de gök yüzünde uçmakta olan bir ejderhanın fotoğrafının çekildiğini hatırlatmak isteriz.

Bir çok yorumcu bunun gerçek olduğuna inanmıştı.

Sef Shah “Bu gerçek bir ejderha” demişti.

Langa Thwala da mevzuya dahil olmuş, “Bu bir ejderha!” şeklinde yorumda bulunmuştu.

Olabilir mi ki acaba?