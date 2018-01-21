Yeni Bir Ekran Kartı Satın Almak İçin En Kötü Zaman!

Kripto para madenciliğinin piyasaya etkilemesi, ekran kartı fiyatlarında inanılmaz bir artış yaşanmasına sebep oldu.

2017’nin kripto para piyasasında çok büyük bir atılım yapması, pek çok sektörü farklı yönlerde şekillendirdi. Bilhassa kripto paralar yüzünden ekran kartı piyasasında çok önemli düzeylerde artış yaşanıyor. Ekran kartı fiyatları zaten son dönemlerde büyük bir artış gösterdi göstermesine, ancak son iki haftada bu fiyatlar iyice kontrolden çıkmaya başladı.

Amazon ve Newegg stoklarını büyük bir hızla boşaltan kripto para madencileri, talebi yükselterek ekran kartı fiyatlarının yükselmesini sağladı. Şu anda piyasanın en güçlü ekran kartlarından olan Nvidia GTX 1080 Ti 11GB’ın geçen sene önerilen fiyatı 699 dolarken, bu sene çıkan fırsat indirimleriyle 650 dolar civarında geziyordu. Ekran kartının şu anda tüm satıcılarda tükenmiş olmasından dolayı, 650 dolar olan ekran kartları 1300 dolara kadar çıktı.

Bir diğer üst düzey ekran kartı olan Nvidia GTX 1080’de 499 dolar arasında alıcı bulurken, şu anda 800-880 dolar civarında alıcı bulabiliyor.

Ülkemizde daha sık gördüğümüz GTX 1070’de normalde 350 dolar olan fiyatını 750 dolara çıkarmış durumda.

Bu kartlar dışında daha alt seviye kartlarda da çok büyük fiyat artışları yaşanıyor. Nvidia dışında kripto para madencilikte daha sık tercih edilen AMD’nin kartları da pek iç açıcı değil. AMD’nin RX Vega 64 ekran kartları normalde 499 dolar ciharında bir fiyata satılıyor. Kartın Amazon’da şu anki fiyatı 1800 dolara ulaşmış durumda.

Ekran kartı piyasası ilerleyen günlerde nasıl gelişim gösterecek bilemiyoruz, ancak Nvidia gibi üreticiler çok yakında oyunculardan ziyade kripto para madencilerine daha çok önem vermeye başlayacak gibi duruyor. Eğer hala aklında ekran kartı satın almak olan varsa, ülkemizde bu artışlar yaşanmadan ellerini çabuk tutmalarını öneriyorum.