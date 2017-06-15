Samsung'un yeni amiral gemisi olacak Galaxy Note 8 için Weibo'da yeni bir görsel paylaşıldı. Paylaşılan görsel, telefonun Galaxy S8'den daha iyi olacağını gösteriyor.

Samsung’un telefonlarında yer alan birçok özelliğini eleştirebiliriz, ancak herkesin genel olarak kabul ettiği bir şey var ki Galaxy S8’in tasarımı gerçekten alkışlanacak bir tasarımdı. Ön yüzün %83’ünü kaplayan sonsuz ekranı sayesinde tam bir sanat eseri olan Galaxy S8, Apple’ın iPhone’de 3 yıldır aynı tasarımı zorlamasının üzerine çok daha fazla beğenilmişti.

Samsung’un Galaxy S8’le beklentileri bu denli artırmasının ardından Samsung’un yakında duyuracağı yeni amiral gemisi Note 8 için de söylentiler artmaya başladı. Yeni gelen Note 8 sızıntısına göre muhteşem bir tasarım bizleri bekliyor.

Ağustos ayında tanıtılacağını umduğumuz Galaxy Note 8’in, Galaxy S8’e göre birkaç değişikliğinin olduğunu görüyoruz. Sızan görüntüler doğru çıkarsa, Galaxy Note 8’de daha iyi bir ekran-gövde oranı bulunacak.

Galaxy S8’de çok beğenilen ekran-gövde oranını daha fazla incelterek kendisini aşan Samsung, üst tarafında yalnızca 6.7 mm’lik bir uzunluk bırakıyor.

Samsung, Galaxy Note 7’nin patlamasının ardından elindeki telefon tasarımlarını baştan aşağı değiştirdi. Bunun ardında bir özür ve kötü hatırlanan tasarımdan uzaklaşma isteği olabilir.

Samsung Galaxy Note 8 hakkında beklentileriniz nelerdir? Özellikle telefonun Türkiye fiyatının kaç TL olacağını ön görüyorsunuz?