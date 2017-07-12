Her cihazda olduğu gibi ASUS Zenfone 4 serisiyle ilgili rivayetler de sıklıkla gündemde dolaşmaya devam ediyor. Son haberler Zenfone 4 serisinin Ağustos ayında açıklanacağına işaret ediyor.

ASUS Haziran ayında düzenlenen Computex’te çıkaracağı yeni telefon bildirimlerine bizi alıştırmıştı ama bu yıl farklı bir yol takip ediyor. Zenfone 4 serisinin yakında çıkacağı aşikar ama, şimdiye değin ailenin tek bir üyesi açığa çıktı, o da Zenfone 4 Max. Modelin 4 farklı versiyonunun daha üretimde olduğu düşünülüyor.

Firmanın Taiwan’daki merkezinden gelen yeni bir haber Zenfone 4 cihazlarının ancak Ağustos ayında, yani ASUS’un ilk başta belirlediği hedeften 4 ay sonra çıkacağını iddia ediyor. Serinin satışa sunulacak ilk modelinin Zenfone 4 Max olacağı belli. Umarız bundan kısa zaman sonra diğer üyeler de satışa sunulmaya başlarlar.

ASUS’un bu ay sonlarına doğru daha başka Zenfone 4 telefonlarını açıklayacağına dair rivayetler var. Bu durumda Ağustos ayında bir açıklama söz konusu olabilir. Diğer yandan bazı (ya da hepsi) Zenfone 4 telefonları ancak Eylül ayında Avrupa’ya ulaşabilir. Bu yeni sürüm takvimi Asus’un serilerinin iPhone’lardan, Sony’nin IFA’da yayınlanacak olan telefonlarından ve Samsung’un Galaxy Note 8’inden sonrasına denk gelecek olması nedeniyle satışlarında düşüş yaşanmasına neden olabilir. Bu noktada pek de makul olmayan bir adım atmış olabileceğini düşünüyoruz ASUS’un.