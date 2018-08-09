Sıradan bir biçimde yaşayan bizlerden çok daha farklı yaşam tarzlarına sahip olan ünlülerin hayatları çoğu kişi için merak unsuru olabiliyor. Bu noktada hayranlarından ve sevenlerinden sorular alan ünlüler, bir iOS uygulaması ile soruları cevaplayabilecek.

Bilinmeyene ve başkalarının hayatlarına ilgi duyan bizler, söz konusu ünlüler olduğunda ayrı bir meraka sahip olabiliyoruz. Hal böyle olunca, ‘Cameos’ isimli bir iOS uygulaması ile ünlülerin arama sonuçlarındaki popüler sorulara yanıt vermesini sağlanabilecek. Her iki cephe için de kullanışlı olacak olan bu uygulama, ünlülerin en çok sorulan sorulara cevap vermesi üzerine kurulu bir şekilde ilerliyor.

Google’da sık sorulan sorulara video yanıtları kaydedecek olan ünlüler, ardından cevaplarını arama sonuçlarına ekleyebilecekler. Cameos adlı uygulamaya giriş yapmalarının ardından gerçekleştirilecek bu işlem, ilk ağızdan cevaplanması nedeniyle de gerçek bilgileri yansıtacak diyebiliriz.

Öte yandan olaya ünlülerin açısından baktığımızda, uygulama onlar için de oldukça faydalı. Herhangi bir aracı ile yapılmadığı için laflarının çarpıtılmayacağı veya herhangi bir ekleme-çıkarmaya neden olmayacağı bu durum, herkese tek tek açıklama yapmanın da önüne geçecektir.