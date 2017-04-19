Apple iPhone 8'e Ait Yeni Bir Şema Ortaya Çıktı!

Büyük gün yaklaştıkça Apple iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen görseller ve şemalar daha da çok ortaya çıkmaya başladı. Ancak hala cevaptan çok soru var.

Apple Touch ID'yi iPhone 8'in hangi bölgesine yerleştirecek yerleştirecek? Ön camın altına mı yoksa düşük maliyetli olması için arka kapağa mı? Söylenti fabrikası bile şu anda tıkanmış durumda. Hatta bazı analistler Apple'ın bile bir karar veremediğini ileri sürüyor.

Apple iPhone 8 ile ilgili çizimlere, kavramsal görüntüleri ve hatta şemalara tanık olduk. Bu aşamada, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'da, Touch ID'nin telefonunun ön kısmında bulunacağına hemen hemen eminiz lakin iPhone 8 hala büyük bir muamma. Pek çok kişinin beklentisi, Apple'ın dokunmatik yapısını OLED ekranına entegre etmeye çalıştığı yönünde. Ne var ki pek çok dedikodu üretim sorunlarına işaret ediyor. Hatta Amerikalı bilişim devinin büyük bir ısınma problemi yüzleştiği fısıldanıyor. Bu da iPhone 8'in piyasaya sürülmesinin ertelenmesi hala anlamına gelebilir. Apple'ın Touch ID'yi telefonun arkasına taşıyacağını ve hatta söz konusu mimariden vazgeçeceği söylentileri bile var.

Şimdi, incelememiz gereken başka bir şema var. 9to5Mac tarafından yayınlanan şema, Sonny Dickson tarafından yayınlandı ve kısa süre ortaya çıkan başka bir şemayla eşleşiyor. Üstelik, bu şema bize dikey çift arka kameranın yerini gösteriyor. Apple CEO'su Tim Cook bile VR mimarisinin hayallerinin bir parçası olduğunu belirtmişti. Söz konusu kameralar da VR'a tam destek verecek. Şemada dikkat çeken bir diğer bölge ise telefonun arkasındaki yuvarlak alan. Telefonun arkasında Apple logosunun hemen altında bir çeşit kesik var ve parmak boyutları ile uyumlu. Yine de, sorularımıza cevabına erişmek için beklemekten başka şansımız yok.