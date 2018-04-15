2016 yılında, FBI, iPhone 5c kilidini açmak için yürüttüğü yasal arayışı kamuoyuna taşıdı. İnsanlar genel olarak akıllı telefonların güvenli olduğunu bilmesine rağmen, kamu üst düzey mahkemeleri bile, telefon şifrelerinin kolayca kırılamadığını bilmiyordu.

iPhone şiflerini kırmaya çalışmak, sürekli gelişen bir teknolojinin üstesinden gelmek anlamına geliyordu. Bunu yapmaya çalışan federallerse, kendilerine bir kriptograf kiralamak yerine, onbinlerce dolar verip herkesin kişisel bilgilerini satan korsanları kullanıyor.

GrayKey adı verilen yeni bir iPhone hack makinesi türü, iOS 11'i çalıştırıyor ve en son iPhone X şifrelerini kırdığı düşünülüyor. Kullanımı kolay bir cihaz ve tahmin edildiği gibi federallar, bu tip bir cihaz için sıraya giriyor.

Motherboard, Amerika çapındaki polis teşkilatlarının ve federal kurumlarının iPhone'ların kilitlerini kırmak için GrayKey kutularını ne kadar satın aldığını öğrenmek için kamu kayıtlarını kullandı. Motherboard'ın raporlarına göre, Maryland Eyalet Polisi ve Indiana Eyalet Polisi de dahil, bölgesel polis güçleri GrayKey kutularını satın alıyor.

GrayKey cihazı mart ayından beri kullanılıyor ve kullanımı aşırı kolay. Cihaz iki çeşit: Daha ucuz model 15,000 dolar, internet bağlantısı gerektiriyor ve 300 tane kilidi açabiliyor. 30,000 dolarlık versiyon ise ona eklediğiniz kadar iPhone şifresini kırabiliyor.

Peki, siz tabir-i caizse 'lanet olası federallerin' böyle bir şifre kırma yöntemini kullanmasını etik ve güvenilir buluyor musunuz?