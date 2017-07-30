Yeni Bir Köpek Balığı Türü Keşfedildi!

Yapılan araştırmalarda okyanusların derinliklerinde yaşayan yeni bir köpek balığı türü bulundu.

Hawai Adaları'nın 300 metre altındaki derinlikte bulunan köpek balığının yeni bir tür olduğu tespit edildi ve "Etmopterus lailae" ismi verildi.

Keşfedilen yeni köpek balığı, 900 gramdan daha hafif ve karanlıkta bir nevi parlıyor. Bilim insanları ilk olarak bu özelliğin kamuflaj gibi amaçlar için olduğunu düşünseler de, sonrasında tıpkı tavus kuşlarındaki gibi karşı cinsi etkilemeye yönelik olduğu yönünde karara vardılar.

Florida Atlantic Üniversitesi'nden Profesör Stephen Kajiura, "Dünyada köpek balıklarının yalnızca 450 civarında bilinen türü bulunuyor. Çoğunlukla yeni bir türe rastlamıyoruz. Ancak okyanuslardaki biyoçeşitliliğin büyük bir kısmını bilemiyoruz. Devasa bir okyanusta yeni bir köpek balığı türüne rastlamak bizim için oldukça heyecan verici. Çünkü normalde bu canlılar çok derinlerde yaşadıkları için onları göremiyoruz" dedi.

Yeni bulunan tür, en benzeyen türden bile eşsiz özelliklerle ayrılıyor. Garip bir baş şekline ve burun deliklerine sahip olan köpek balığı, ışıksız derin bir ortamda yaşıyor. Bu yüzden de algıları oldukça yüksek. Bir fener balığı ile köpek balığı özelliklerine sahip olan balığın burnu, diğer fener balıklarına kıyasla uzun ve daha az dişleri bulunuyor.

Bilim insanları, bu yeni türün canlı bir örneğini izleyemiyorlar ancak bu tarz keşifler, okyanusun derinlliklerinde daha keşfetmemizi bekleyen balık çeşitliliğini işaret ediyor.