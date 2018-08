Avengers: Infinity War vizyona girdiği andan itibaren 2018'in en iddialı yapımı olacağını göstermişti ve üzerinden aylar geçmesine rağmen hala şaşırtan sonu ve gelecek devam filmi ile adından bahsettirmeyi başarıyor.

Marvel, 2018 senesinde çıkardığı tüm filmlerle büyük beğeni topladı ancak en çok ses getiren ve adından en çok söz ettiren yapım şüphesiz ki Avengers: Infinity War oldu. Şimdi de tüm gözler gelecek yeni Avengers filminde ancak tahmin edersiniz ki filmle ilgili onlarca teori ortaya atıldı bile. Genelde filmlerin sahnelerine ya da film ekibinden gelen teorilere bir yenisi daha eklendi.

Avengers 4'e dair son bilgiler, yeni çıkan Infinity Wars: Prime #1 isimli çizgi romana dayanıyor. Çizgi romana göre Thanos, Requiem isimli yeni bir karakter tarafından öldürülecek. Ancak henüz bu karakterin kim olduğuna dair bilgimiz yok. Bunun dışında, diğer dikkat çekici bilgi ise sonsuzluk taşlarının Captain Marvel (Reality), Doctor Strange (Time), Star-Lord (Power), Adam Warlock (Soul), ve Black Widow (Space) tarafından korunuyor olması.

Yeni yayınlanan çizgi romanda bu bilgilerin yer almış olması, filmde de hikayeyi bu şekilde izleyeceğimiz anlamına tabii ki gelmiyor. Ancak bu kadar geniş bir evrende her an her şeyin olabileceğini düşünürsek, bu çizgi roman doğrudan Avengers 4'ün hikayesini anlatmıyorsa da belki de verdiği bazı ufak bilgiler vardır. Ancak tüm bunları öğrenebilmek için filmin çıkmasını beklemekten başka şansımız yok.