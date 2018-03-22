Yeni Bir Okyanus Yolda: Afrika Kıtası İkiye Bölünüyor!

Etiyopya'da oluşan dev yarığın ardından Kenya'da da dev bir yarık oluştu. Doğru Afrika, ana karadan yavaş yavaş ayrılıyor.

Etiyopya’da bulunan Afar Çölü’nde yaşanan depremin ardından oluşan yarığın okyanusun altındaki volkanik faaliyetler ile tutarlı olması, orta vadeli gelecekte Doğu Afrika’nın ana karadan kalıcı olarak ayrılacağının ve Afrika’nın doğusunda yeni bir okyanus oluşacağının habercisiydi.

Pazartesi günü Kenya’da gerçekleşen yeni bir deprem ve oluşan yarık, bu kıtasal ayrılığın tahmin edilenden çok daha hızlı gerçekleşeceğini gösteriyor. Maai Mahiu-Narok otoyolu üzerinde volkanik faaliyetler neticesinde oluşan fay hattının 50 metre derinliğinde, 20 metre genişliğinde ve 700 metre uzunluğunda olduğu söyleniyor.

Yerel halk ise oluşan yarıklar konusunda son derece endişeli. Araştırmacıların incelemelerini hızlandırmasını isteyen Kenyalılar, yapılan çalışmalar sonucunda yol ve konut inşaatları için jeologların kendilerine tavsiyelerde bulunmasını umuyor. Süreç milimetrelerle ilerlediğinden, bizim bu ayrılığı görmemiz pek mümkün olmayacak.