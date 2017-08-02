Yeni Bir OnePlus 5 Modeli Yolda

Fiyat/performans açısından gerileyerek de olsa hala piyasaya göre iyi bir konumda olan OnePlus amiral gemisi OP 5, yeni bir varyanta sahip olacak.

Akıllı telefon üreticisi OnePlus, son amiral gemisi modeline yeni bir versiyon ekleyecek. Yeni modelin donanımsal değişiklik içermesi beklenmiyor ancak farklı bir renk ile gelmesi mümkün.

Resmi OnePlus Facebook hesabından paylaşılan görselde, "5omething New. Coming Soon." yazmasıyla birlikte OnePlus 5'in şuan satışta olan iki modeli ve bir tane renksiz modeli yer alıyor. Görseldeki metni "Yeni bir şey. Yakında Geliyor." şeklinde çevirebiliriz.

OnePlus 5, çıktığı günden beri Jelly efekti, 911 aramasındaki problemler gibi önemli sıkıntılarla gündemde uzun süre kalmıştı. Son günlerde biraz daha kendine gelen model ile ilgili böyle yeni bir versiyon çıkarılması sanıyoruz ki OnePlus 5'in kısıtlı renk seçenekleri alanına gelecektir. Siyah ve gri modellere sahip olan telefon, üçüncü ve açık bir renge sahip modelle karşımıza yeniden çıkabilir.

Telefonun tanıtılmasından bir ay önce Twitter hesabında "yeni telefonunuz ne renk olmalı?" diye bir tweet ile takipçilerinin fikrini alan firma, muhtemelen bu değişikliğin sinyalini o zamandan vermiş.

Dört farklı seçenek sunulan tweetde, birinci seçenek siyah, ikinci seçenek "unicorn", üçüncü seçenek kırmızı ve dördüncü seçenek de altın rengi gösteriyor. Şuanki modellerden daha siyah bir model çıkarmasına pek mümkün gözüyle bakmadığımız firma muhtemelen gökkuşağı gibi renkli bir model de çıkarmayacaktır. Altın rengiyle daha önce denemelerde bulunmuş ve olumlu dönüt almış firma muhtemelen altın renkli bir OnePlus 5 modeli çıkarak.