Banlama konusunda yeni bir rekor kıran Valve, 40.000'den fazla hileciyi Steam üzerinden banladı.

Steam Yaz İndirimleri 5 Temmuz’da bitti. Her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden başarılı oyunlar inanılmaz indirimlere girerek oyuncuların cebinde para bırakmadı. Bu süreçte yaklaşık 16 TL’ye düşen CS:GO gibi oyunlar da fazlaca satın alındı. Her indirim döneminde olduğu gibi stoklama sistemiyle satın alınan CS:GO, bu sayede hile açan kullanıcıların daha rahat hareket etmesini sağlıyordu. Farklı hesaplar açarak oyunları biriktiren oyuncular, bir hesap banlansa bile diğer hesaptan devam edebiliyordu.

Valve yaz indirimleri sırasında hile yapan kullanıcıları tahminimizce yoğunluğundan dolayı rahat bıraktı. Zaten bütün gücünü indirim sezonuna aktaran Valve’ın bunu yapması son derece normaldi, ancak indirim biter bitmez de hile yapanlara cezayı çok ağır kesti.

5 Temmuz’da biten yaz indirimlerinden bir gün sonra Valve Anti-Cheat sistemini aktif eden Valve, tek bir günde 40.411 oyuncuya Vac-Ban atarak yeni bir rekor kırdı.

40.000’den fazla hesaba VAC yasağı koyan Valve, oyunlarda kaliteyi bozanlara hile sistemlerinin yanlış bir şey olduğunu bir kez daha gösterdi.

Normal bir günde 3.000 ila 4.000 VAC yasağı veren Valve, bu hamleleri ile hileleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Sizce Valve’ın yeni yaptırımlar getirmesi gerekiyor mu, yoksa şu anki Anti-Cheat sistemi yeterli mi?