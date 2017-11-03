Yeni Bir Savaş Başlıyor: Qualcomm Apple'a Bir Dava Daha Açtı

Teknoloji firmalarının birbirleri arasında sürekli patent krizine girdiği bilinen bir gerçek. Uzun süreden beri karşı karşıya olan Qualcomm ve Apple arasındaki kızışmaya bir yenisi eklendi.

Bloomberg’in sunduğu bir rapora göre Qualcomm - Apple arasındaki kavga gittikçe kızışıyor. Önce o ona dava açtı, sonra bu buna dava açtı derken, Qualcomm Apple’a yepyeni bir dava daha açtı. Bu seferki davada Qualcomm, Apple’ı Intel ile ortak kod paylaşımı yapmakla suçladı. Paylaşılan kodların, daha önce Apple’a sunduğu bazı teknolojilerle birlikte çalışması için gerekli kodlar olduğunu belirten Qualcomm, bu kodların patentinin kendilerine ait olduğunu ve Apple’ın bunları Intel ile paylaşarak sözleşmeyi ihlal ettiğini açıkladı.

Şu zamana kadar Apple, Qualcomm ve Intel ile bazı noktalarda ortak çalışıyordu, ancak Qualcomm’a karşı olan mücadele “nefrete” dönüştüğü için, tüm anlaşmalarını Intel ile yapmaya başlayacağı düşünülüyor. Mobil pazarda, çok büyük etkinlik gösteremeyen Intel’in Qualcomm’un sunduğu teknolojileri nasıl sunacağı şu an için bilinmiyor, ancak bu patent krizinin daha uzun süreler boyunca devam edeceği konuşuluyor.

Qualcomm, dünya üzerindeki üst segment Android telefonların “neredeyse” tamamının yonga setini üreten bir firma. Buna rağmen şirket mali açıdan pek güzel günler geçirmiyor. Apple ile olan ilişkilerinde herhangi bir işlemci olmasa da Qualcomm’un elinde bulunan farklı patentler, iki şirketin birlikte çalışmasını sağlıyordu. İlerleyen günlerde iki firma arasında neler olacak göreceğiz.