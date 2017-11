Telefon Satın Almadan Önce Bilmeniz Gereken 5 Altın Kural!

Yeni bir akıllı telefon almak heyecanlı ve stresli olabilir. Oldukça fazla seçenek arasından, amaçlarınıza ve bütçenize en uygun cihazı bulmak zordur. Fakat dikkat etmeniz ve asla yapmamanız gereken önemli noktalar var.

Kullanacağınız telefona karar verirken ve onu satın alırken zekice davranmak gerekiyor. Özellikle yüksek fiyatları dolayısıyla yeni çıkan telefonların çoğu kullanıcısı o cihazı alabilmek adına normalde yapmayacağı fedakarlıkları yapıyor. Teknoloji alışverişi yaparken gerek firmalar, gerekse piyasanın kendisi sayısız tuzaklar sunarlar.

Elbette bu yazıda size hangi cihazı alacağınızı söylemeyeceğiz. Aslında sizin cihaz seçme sürecinize yardımcı olmak ve bir baş ucu rehberi oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla hazırladığımız diğer iki içeriğimize hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hazırsanız, telefon alırken dikkat etmeniz gereken 5 konudan bahsedelim.

1. Fazla para harcamanıza gerek yok:

Bütçeniz en iyi telefondan 5 tane almaya yetse ya da en iyi telefon için 3 yıl borca girecek durumda olsa bile akıllı telefonlar için çok yüksek tutarlar harcamanıza gerek yok. Her şeyden önce kendinize bir üst limit belirleyin ve bu miktardan daha pahalı olan cihazları direkt yok sayın. Seçeneklerinizin azaldığını göreceksiniz.

Tamam, yeni çıkan telefonlar müthişler. Ancak her zaman yeni çıkan telefonlar müthiş olmaya devam edecekler. Peki siz he yıl, 3 yıllık taksit sürecini başlatmaya ödemeye gönüllü müsünüz? Bütçeniz uygunsa her yıl iletişim giderinize 6 bin TL’den bile daha fazla para ayırmak biraz savurganlık olmuyor mu?

2. Marka takıntılarını bir kenara bırakıp olaya dışarıdan bakın:

Akıllı telefon üreticileri arasında kendine has çizgileri olan ana akım üreticiler, her zaman yüksek satış rakamlarını garanti ederek piyasaya ürün sürerler. Örneğin Apple’ın akıllı telefon olarak sattığı şey sadece akıllı telefon değil, akıllı telefon + prestijidir. Kabul edin ya da etmeyin eğer o ürünler prestij için alınmasaydı, kullanılan kılıflardaki elma logosu için yuvarlak boşluklar bulunmazdı. Aynı şeyler Samsung ve Huawei (artık) geçerlidir.

OnePlus gibi şirketler her ne kadar isimlerini lekeyen iddialarla yüz yüze kalsalar da, inanılmaz işleri çok çok uygun fiyatlara satıyorlar. Galaxy S8’de yaptığınız birçok temel işlevi OnePlus 5 ya da 5T’de de yapabilirsiniz. Üstelik aradaki fiyat farkı 225 dolar. Bunun yanı sıra daha fazla RAM, çift SIM kart desteği ve çift arka kamerasıyla 5T, aslında S8’den daha kaliteli donanımlara sahip.

Bu noktada Xiaomi ve Oppo gibi şirketlerin cihazlarına da göz gezdirebilirsiniz.

3. Önceliklerinizi belirleyin:

Elinize bir kağıt kalem alın ve bir telefondan beklentilerinizi listeleyin. Bu liste sizi en doğru seçeneğe götürecektir.

İyi bir kamera, dayanıklı bir batarya, kablosuz şarj, hafıza kartı desteği, çerçevesiz ekran… Liste uzar gider. Bu listedeki önemli özellikleri işaretleyin ve ona göre hareket edin. Ayrıca birbirine çok benzeyen iki farklı cihaz arasında seçim yapmanızı kolaylaştırır.

4. Eski telefonlara da göz atın:

Eski dediysek, durumu abartmaya gerek yok. Bundan iki yıl önce çıkan bir cihaz bile beklediğiniz bütün özellikleri size sunabilir.

Örneğin Galaxy S8 almak yerine bir önceki yıl piyasaya çıkan Galaxy S7 Edge’i tercih edebilirsiniz. Böylece 200 dolar tasarruf ederken, bütün işlevlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Açıkçası S8’in ekranı dışında getirdiği pek de önemli bir yenilik yok. Kendinize dürüst davranıp hangi cihazı kullanmayı seçeceğinize karar verin.

5. Cihazı satın alacağınız yeri iyi seçin:

Tüm adımlar tamamlandıysa ve satın almak istediğiniz telefonun marka ve modeline karar verdiyseniz, sıra onu almak için en uygun yeri seçmeye gelmiştir. Özellikle internet alışverişlerinde mağazanın güvenliğine dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer yandan internet alışverişlerindeki fiyatlar, mağaza fiyatlarına göre daha değişken olurlar. Hatta 150-200 TL’lere varan fiyat farklarına ulaşmak mümkündür.

Eğer doğru telefonu seçme konusunda hala sorularınız varsa, yorumlar kısmında bunları belirtebilirsiniz.