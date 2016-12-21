Yeni Bir Televizyon Kanalı Geliyor!

Uydu ve D-Smart üzerinden yayınlanacak olan kanalın adı TELE 1 olacak.

Genel Yayın Yönetmenliği’ni Merdan Yanardağ’ın yapacağı, Türkiye’deki mevcut haber kanallarına alternatif olmak mottosuyla hareket edilerek yeni bir TV kanalı geliyor: TELE 1.

Şimdilik Kültür Türk adıyla yayın yapan kanalın yakın zamanda TELE 1 adını alacağı ifade ediliyor. Türkiye’deki ana akım medyanın haberciliğinden rahatsızlık duyduğunu ve habercilik anlayışına farklı bir soluk getirmek istediklerini söyleyen Merdan Yanardağ, kadroda çok önemli isimlerin olacağını belirtti. Bu isimlerden bazıları şunlar: Emre Kongar, Defne Sarısoy, Enver Aysever, Ümit Zileli, Haluk Şahin, Musa Özuğurlu, Ataol Behramoğlu, Duygu Özel, Haluk Şahin, Tuncay Mollaveyisoğlu, Sinan Meydan, Ömer Ödemiş, Merdan Yanardağ, Nahit Duru, Yılmaz Polat, Derya İzbul, Mehmet Güç, Necati Yıldırım, Gürsel Doğan, Atakan Sönmez, Çağlar Tekin, Alev Doğan, Tayfun Talipoğlu, Yılmaz Polat, Cüneyt Ayral.

Yanardağ, Türksat 4-A Uydusu ve D-Smart 273, Digiturk Uydu Paketi 230. sırada bulunduğunu belirttiği yeni kanalın yakın zamanda Digiturk’te ve kablolu olarak da yayınlanacağını açıkladı.