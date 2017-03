Yeni Bir Uncharted Gelmeyecek

Naughty Dog'un açıklamasına göre Uncharted serisi bitmiş durumda. Firma, bu seri için daha fazla zaman ayırmak istemiyor.

Naughty Dog, piyasaya şimdiye kadar çok iyi Uncharted oyunları getirdi. Ancak firmanın "Uncharted: The Lost Legacy" çıktıktan sonra seriye devam edip etmeyeceği ise muammaydı. Aslında artık muamma da sayılmaz. Stüdyo tarafından yapılan açıklamaya göre yeni bir Uncharted oyunu pek de olası değil.

Eğer yeni bir Uncharted oyunu gelmezse, bir yan hikaye olarak tasarlanan Uncharted: The Lost Legacy, serinin son oyunu olacak. Serinin en son geniş çaplı oyunu ise Uncharted 4: A Thief's End adındaydı. Serinin baş kahramanı olan Nathan Drake'in maceralarını konu alan oyundan sonra geliştiriciler serideki baskın role sahip kadın karakterlerin hikayelerine yoğunlaştı.

Geliştirici stüdyonun eş başkanı olan Evan Wells, Game Informer isimli yayına verdiği demeçte şöyle bir ifade kullandı:

"Naughty Dog'un bu oyundan sonra bir Uncharted oyunu yapma ihtimalini düşük görüyorum şimdilik. Ancak asla asla demem. Ancak şu anda önümüzde bitirmemiz gereken bir The Last of Us Part 2 var ve keşfetmek istediğimiz bir çok farklı mecra da bulunuyor."

Henüz kesin konuşmak için erken olsa da, sanırız Uncharted serisinin sonuna geldik. Peki siz bu serinin devamını ister miydiniz?