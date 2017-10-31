Yeni Bir Windows 10 Telefon 'Umutsuzca' Destek Bekliyor

Microsoft'un mobil segmentini resmi olarak öldürmüş olmasına karşın yeni bir Windows Phone, yakın zamanda seri üretime geçmek için tüketicilerden destek bekliyor.

Microsoft tarafından bir çok kez yapılan açıklamalara göre Windows 10 Mobile, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri dışında hiç bir güncelleme almayacak. Bu bahsettiğimiz güncellemeleri de sadece bir süre alacak.

Trekstor adlı girişim, IFA 2017'de tanıttığı WinPhone 5.0'ı seri üretime geçirmek istiyor. Bu üretim aşamasına geçiş için destek bekleyen firma, Kickstarter'da bir kampanya başlattı ve 500.000 Euro talep ediyor. Bu hedefe ulaşması pek de mümkün görünmeyen firma, bu durumu değiştirmek için destekçilere bir takım özel avantajlar sunuyor. Bu avantajların ilk ve en büyük olanı, destekçilerin WinPhone 5.0'a 209 Euro gibi bir fiyatla sahip olabilecek olmaları. Cihazın normal satış fiyatı 249 Euro olarak planlanıyor.

Teknik Donanım

Cihaz, 2017 standartlarında değil 2016 standartlarında bile pek de etkileyici olmayan donanımsal özelliklere sahip. 5 inçlik ekranıyla tek elle kontrol edilebilir olan cihaz, 1280x720p çözünürlükle geliyor. Ekran şuan 5. jenerasyonu kullanımda olan Gorilla Glass'ın 3. neslini, yani iki yıllık sürümünü kullanıyor. İşlemci kısmında Qualcomm'un orta seviye Snapdragon 617'si, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolamayla birlikte bulunuyor.

2250 mAh'lik pille gelecek olan cihaz 13 MP'lik bir arka kameraya sahip olacak. Donanımsal olarak baktığımızda zayıf görünen bu özellikler, Windows 10 Mobile'ın düşük sistem gereksinimlerini ve her sistemde akıcı çalışabilmesini dikkate aldığımızda pek de bizi şaşırtmıyor.

Cihaz, firmanın talep ettiği 500bin Euro'luk desteğe ulaşsa bile kullanıcıların cihazdan ne denli verim alarak kullanabilecekleri kısmı malesef meçhul. Üreticisinin desteği kestiği bir işletim sistemi, kısa ömürlü olmasının yanı sına bir çok güvenlik açığı sebebiyle güvensiz bir ortam oluşturacaktır.

Yakın zamanda başlatılacak projeye buradan ulaşarak destek olabilirsiniz.