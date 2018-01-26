Orta Seviye Özellikle Giriş Seviye Telefon: Blu Pure View!

Piyasaya çıkardığı uygun fiyatlı akıllı telefonlar ile bilinen Blu, LG G6 ve Samsung Galaxy S8 gibi amiral gemilerinin uzatılmış ekran trendinin peşinden giderek ilk 18:9 ekran formatına sahip akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.
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Amazon’da ortaya çıkan bir listeye göre yeni Blu akıllı telefon ‘Pure View’ adını alacak ve 199 dolar (750 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın piyasaya ne zaman sürüleceği tam olarak bilinmiyor fakat birkaç gündür Amazon’da listelendiği düşünülürse şirketin tüketicileri fazla bekletmeyeceğini söyleyebiliriz.
Blu Pure View Özellikler
İşlemci: Mediatek MT6753
RAM: 3GB
Depolama: 32GB+MicroSD
Ekran: 5.7 inç HD+
Arka Kamera: 13MP
Ön Kamera: 8MP+8MP