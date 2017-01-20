Yeni BMW M5, Kendi Hız Rekorunu Kırarak Geliyor!

BMW 5 serisinin yeni canavarı, kendi ailesinde hız rekorunun yeni sahibi olacak.

Zamanın efsaneleri Need for Speed oyunlarının bizlere sevdirdiği, o dönem geleceğin otomobil tutkunlarını kendine aşık eden BMW M3'ler ve M5'ler hala çoğumuzun favorilerindendir.

Tabii otomobil konusunda 'nostaljiler' her zaman daha fazla saygı görür, ancak yeniler de eskilerini aratmayacak şekilde geliyor. Bunun son örneği yeni BMW M5.

Yeni nesil BMW 5 serisi dahilinde olan ve G30 kod adı ile anılan BMW M5, kendi ailesinin rekorunu da kırarak gelmeye hazırlanıyor.

Süper sedan model 0'dan 100'e, daha önceki modelden 0.7 saniye daha hızlı bir şekilde, yani 3.5 saniyede çıkabilmekte.

4.4 litrelik, 600 beygir gücünde V8 motoru bulunan BMW M5, şimdiye kadarki en güçlü ve sağlam 'M' deneyimini de sunmayı amaçlamakta.