  • Daniel Craig, Bond Karakteri İçin İkna Olmak Üzere!

Yeni Bond Filmini Bekleyenlere Müjde: Daniel Craig, Bond Karakteri İçin İkna Olmak Üzere!
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Yeni Bond Filmini Bekleyenlere Müjde: Daniel Craig, Bond Karakteri İçin İkna Olmak Üzere!
Tom Hiddlestone’un Bond karakterini oynamak için yeterince ‘sert’ olmadığını düşünen film yapımcıları, karakteri oynamamaya tövbe eden Daniel Craig’i ikna etmek üzereler.

‘Yeni bir Bond filminde oynayacağıma bileklerimi keserim’ gibi iddialı cümleler kuran film serilerinin başrol oyuncusu Daniel Craig, sıradaki 007 film için tekrar en ciddi aday oldu. New York Post’ta yer alan habere göre Craig, 25. Bond filmi için ikna edilmek üzere.

New York Post’un elde ettiği sağlam kaynaklar, Craig’in yapımcı Barbara Broccoli ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğinden, daha önce Bond senaryosunu yazan Neal Purvis ve Robert Wade’in yeni senaryoyu da yazmaları sebebiyle Daniel’in bu karara sıcak baktığı yönünde. Craig, olumlu yöndeki kararını açıkladığı taktirde filmin yapım sürecine hemen başlanacak.
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Hatırlayacağınız üzere Bond karakteriyle ilgili belirsizlik yapımcıların başka alternatiflere yönelmesine sebep olmuş, bunlardan en güçlüsü Tim Hiddlestone’un "fazla mağrur ve yeteri kadar sert olmadığı" gerekçesiyle Broccoli tarafından veto edildiği belirtilmişti.
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Senaristler belli olmasına rağmen filmin yönetmenliğini kimin yapacağı da ayrı bir muamma. Şu sıralar The Night Manager’ın yönetmeni olan Susanne Bier’in olabileceği söyleniyor. 
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