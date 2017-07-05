Yeni Bulgulara Göre Neandertal'lerle Aynı Kökenden Geldik!

Neandertaller "mağara adamı" ismini yaratan türdür. Modern insanların kuzeni olan bu tür hakkında bulunan yeni bulgular, insanlığın nasıl evrimleşmesiyle alakalı yeni bulgular bulmamızı sağladı.

Güneybatı Almanya’daki bir mağarada bulunan uyluk kemiğini araştıran bilim insanları, kayıp bir kabilenin kanıtını buldular. Çok eski zamanlarda insanlardan oluşan küçük bir nüfusun Afrika’yı terk ettiği ve daha sonra bunların ortadan kaybolduğu anlaşılmıştı. Bu gizemli göç belirtileri Neandertallerin DNA’sında kaldı ve bu sayede çok farklı bir şekilde evrimleşmeye başladık.

Biraz daha açmak gerekirse Neandertaller, günümüzden yaklaşık 200 bin ila 28 bin yıl önce yaşadığı düşünülen bir insan türüdür. Bir dönem günümüz insanları ile ayrılarak farklı bir şekilde evrimleşmeye başlamıştır.

Yapılan DNA testleri, Neandertallerle ortak bir atadan evrimleştiğimizi gösteriyor, ancak iki tür en son 400.000 yıl önce ortak bir atayı kullanmış. Sonrasında ise farklı bir şekilde evrimleşmeye başlamış. Yaklaşık 28.000 yıl önce soylarının tükendiği düşünülen Neandertallerin soyları tükenmemiş olsaydı, şu anda iki farklı insan türü olabilirdi. Bu tarz bir şeyin nasıl olabileceğini bilmiyoruz, ancak bugünkü görüntü ve zeka yapımıza ulaşmak için çok uzun bir süreçten geçtiğimizi ve bu süreçte çok fazla yaprak dökümü yaşadığımızı söyleyebiliriz.