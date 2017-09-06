2002 yılında Çin'de bir kazı alanında araştırmacılar tarafından bulunan bir balık fosili, canlıların karada yaşamaya uygun evrimleşmesiyle ilgili bilinen tüm bilgileri değiştirebilir.

2002'de Çin'de bir kazı alanında bulunan "Hongyu chowi" adıyla anılan balık fosili, insanlığın evrimle ilgili bildiği bir çok şeyi değiştirebilir. Günümüzden 360 milyon yıl önce evrimleştiğine inanılan "et yüzgeçliler" canlı grubunun daha önceden karaya çıkmayı başarıp, 4 ayaklı kara hayvanlarına evrimleşen tür olduğuna inanılıyordu. Yeni bulgulara göre 2002'de çıkarılan "Hongyu chowi" isimli canlının fosili 370 milyon yıl yaşında!

"Hongyu chowi isimli türün tahmini görüntüsü "

1.5 metre boyundaki bu canlı 360 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen "et yüzgeçlilerle" bir çok ortak genetiği barındırıyor. Devon döneminde yaşayan ve kara canlılarına evrimleştiği düşünülen akciğere sahip deniz canlılarıyla bir çok ortak özelliğe sahip olsa da "Hongyu chowi"nin, başka bir et yüzgeçli türü olan "Rhizodontida" adlı 4 ayaklı kara canlılarına evrimleşmediği düşünülen türe de benzer özellikleri var.

"Et yüzgeçliler ailesinin günümüzdeki örneklerinden biri"

Şimdilik bilim adamları bu canlının varlığını iki şekilde açıklıyorlar: Ya "Rhizodontida" isimli et yüzgeçli canlı türü bilinmeyen bir sebepten dolayı akciğere sahip balık türüne benzer özellikler geliştirmiş ya da "Rhizodontida" türü 4 ayaklı kara canlılarının evrimleşmesinde bilim dünyasının da bilmediği bir rol oynuyor. İki sonuçta da farklı türlerin benzer karakteristiklere sahip olması, bilim dünyasının düşündüğünden bile daha rastlanılır olduğu sonucuna varıyoruz.

"Hongyu Chowi'nin 2002'de Çin'de çıkarılan fosili"

Şimdilik "Hongyu Chowi" isimli canlının üzerine yapılan araştırmalar yavaş ilerliyor. Çünkü yapılan kazılar sırasında fosilin burun kısmı zarar gördüğü için bulunamamış. Ancak gün geçtikçe canlıların evrimiyle ilgili daha da ilginç şeyler öğreniyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Karaya çıkan 4 ayaklıların evrimindeki kayıp halkalardan biri bu canlı olabilir mi?