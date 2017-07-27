Hindi Dinazor Fosili İbiğiyle Karşı Cinse Kur Yapıyor

Bir çok kuş türünde olduğu gibi yeni bulunan kanatlı fosilin başının üzerinde taşıdığı ibiğin, kavganın yanısıra karşı cinse kur yapmak amacıyla da kullanıldığı düşünülüyor.

Çin’de, yaklaşık 3 metre boyunda bir hindiye benzeyen, harika bir ibiğe sahip yeni bir dinazor türü bulundu.

Bu yaratık T-Rex’lerle aynı dönemde dünyada bulunmuş ve Avustralya’ya özgü devekuşlarına benzer başlığı olan ibiklerini, sevgililerine kur yapmak için kullanmış.

Etle beslenen bu kanatlı yaratığın aynı zamanda flamingo boynuna benzer olağandışı uzunlukta bir boynu olduğu düşünülüyor.

Güney Çin’in Ganzhou eyaletinde bir site alanında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan yaratığın kalıntıları, uluslararası bir araştırma ekibi tarafından çalışmaya tabi tutulmuş.Hemen hemen bütün halde olan iskeletin kafatası ve çenesi bu kuşun 100 ile 66 milyon yıl öncesinde yaşadığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda fosilin henüz çocukluk çağlarında olan 8 yaşlarında bir kuşa ait olduğu da tespit edildi.

Kuşa benzeyen bu dinazorlar büyük, jilet gibi keskin pençelere ve kalın fakat güçlü, dişsiz gagalara sahipmişler. Böylece kendilerinden küçük hayvanları parçalara ayırabiliyorlarmış.

Büyük bir hindiye benzeyen dinazorun uzunluğu ayakta dururken yaklaşık 3 metre civarında olmakla birlikte ağırlığı ise 230 kg civarında.

Fakat kuşun en dikkat çekici özelliği kafalarının üzerinde bulunan, Avustralya deve kuşlarına benzer bir ibik ya da kask taşıyor olmaları.

Corythoraptor Jacobsi olarak adlandırılan bu türün başının üzerinde bulunan ibiği, modern adaşlarında olduğu gibi kavgada ve seks için kullandığı düşünülüyor.

Erkek dinazorlardaki ibikler, daha süslü püslüymüşler. Rakiplerin devre dışı bırakılmaları için kullanılan ibikler, aynı zamanda sevgili çekmek zindelik göstergesi olarak kullanılıyormuş.