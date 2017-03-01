Yeni Camaro Z/28 Geliyor!

Chevrolet'in muhteşem serisi Camaro'nun yeni aracı pistlere indi. Araba tutkunlarının yakından takip ettiği Camaro özellikleri ile Ferrari gibi araçlarla yarışacak güçte.

Nürburgring ve birçok farklı yerde yapılan testlerde karşımıza çıkan yeni Camaro sonunda ortaya açıktı. Daytone 500 yarışları için yapılan etkinliklerden birisi olan Stewart-Haas Racing’de sergilenen araç oldukça şık duruyor. 2018 model araçta yok yok. Chevrolet’in muhteşem serisi Camaro’nun yeni üyesi olmaya hazırlanan Camaro Z/28 sağlam özelliklerle geliyor.

Yeni aerodinamik süspansiyonlar, tekerlekler, ağırlık azaltma bileşenleri ile ZL1, 650 beygir gücünde V-8 motor bulunan araçta 6 ileri manuel şanzıman bulunuyor. Aynı zamanda araçta Brembo frenleri bulunuyor.

Camaro hayranlarını fazlasıyla heyecanlandıran araç, son derece iddialı geliyor. 700’den fazla doğal emiş gücü bulunan araç, önce ki Camarolardan ve piyasada ki üst düzey diğer arabalar arasından ön plana çıkmayı başaracakmış gibi duruyor.

Aracın motorunun son derece iddialı olduğunu söylemek gerekiyor. Alüminyum blok, dört subaplı yanma odası, titanyum bağlantı çubukları gibi önemli özellikleri bulunan aracın özellikleri ünlü araç, Ferrari 458 V-8’e denk olduğunu söyleyelim.

Benim için bir hayal olan, ancak birçok kişi için çıkması dört gözle beklenen bu araç bir çok kişiyi memnun edecekmiş gibi duruyor. Yarım asırlık Camaro serisini en iyi şekilde temsil için gelecek aracın, Daytone 500’de de gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz. (Daytone 500 bilmeyenleriniz için, ünlü Nascar yarışlarının ilk ayağı olan yarıştır.)