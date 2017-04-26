Yeni Chrome Güncellemesi Muazzam Performans Artışı Sağlıyor

Chrome'un Android cihazlar için geliştirilmiş yeni sürümü hemen hemen tüm sorunları ortadan kaldırırken, ciddi derecedeki performans artışı ile dikkat çekiyor.

Google, Android için yeni bir Chrome tarayıcı sürümünü Play Store'da yayınladı. Chrome 58'in beta sürümü kullanıcılar tarafından sayısız kez test edildi yani yeni güncellemede sorun yaşama ihtimali son derece düşük.

Chrome 58, akıl almaz derece yenilikçi veya şaşırtıcı ögelerle gelmiyor. Bunun yerine, tarayıcının güncellemeden önce sahip olduğu bazı performans ve kararlılık sorunları üzerine eğiliyor. Yine de bazı yenilikler de mevcut: Chrome'un en yeni sürümünde uygulanan indirme işlemini görüntüleme ve yönetme becerisi repertuvara ekleniyor. Chrome 58'e geçtikten sonra, indirme işlemlerinizi hiç olmadığı kadar verimli düzeyde gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, güncel Chrome ile göz atma verilerinizi çok daha hızlı görüntüleyip silebiliyorsunuz. Dünyanın en popüler internet tarayıcısını güncellemek için Google Play Store'u ziyaret edip, Chrome yazmanız ve ekranda görünen uygulamayı indirmeniz yeterli.