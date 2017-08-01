Chrome 60 Android Sürümü Tarayıcısı Çok Hızlı

Geçtiğimiz hafta masa üstü bilgisayarlarda kullanılmaya başlanan Chrome 60 versiyonu, tarayıcıyla çok daha hızlı arama yapılabilmesini sağlamakla birlikte, özellikle geliştiriciler için bir kaç yeni özelliği daha beraberinde getiriyor.

Chrome 60 geçen hafta içerisinde Mac, Windows ve Linux platformları için yayınlandıktan sonra şimdi de Android platformuna aktarılıyor. Birkaç ufak tefek özelliğin yanında, göze çarpan en önemli yenilik, anlık arama ve URL girişi için tasarlanan yeni arama aracıyla birlikte geliyor.

Yeni Chrome arama aracı, üzerine tıklar tıklamaz açılarak, URL girişi ya da aramanın hızlıca yapılmasını sağlaması açısından oldukça güçlü özelliğe sahip. Aynı zamanda Chrome’da sesli arama yapabilmek için de bir kısa yol bulunuyor. Söz konusu araç varsayılan olarak 4 x 2 ebatlarında fakat, 1 x 1 boyutlarına kadar küçültülebildiği gibi, tüm pencereyi kapsayacak şekilde de büyültülebiliyor.

Geçen hafta yayınlanan Chrome 59’da da bulunan ‘Omnibox pano URL önerileri’ özelliği, bu sürümde de mevcut. Omnibox’ın açılır menüsünde ‘Kopyaladığınız Bağlantı’ girişi özelliği ile son kopyaladığınız URL’leri görüntüleyebiliyorsunuz. Diğer sekmelerde bu özellik açılır menünün ikinci sırasında yer alıyor.

Tarayıcının masa üstü versiyonunda gizli pencere uyarısı bulunmakla birlikte, mobil versiyonunda bu noktada herhangi bir değişiklik yapılmamış.

Geliştirici tarafında ise ödeme formlarının otomatik doldurulması için güncellenmiş ‘Ödeme Talebi API’si artık yerel Android ödeme uygulamalarına erişime de olanak sağlıyor. Bu arada ‘Kimlik Yönetimi API’sinin de artık kullanıcı şifreleri ile birlikte uyarlanması daha basitleştirildi.

Son olarak CSS font görünümü özelliği ve CSS @font-face tanımlayıcısı sitelerde daha hızlı font yüklenmesini sağlıyor. Daha önce tarayıcı, ilgili font yüklenene kadar metinlerin görüntülenmesi işlemini beklemeye alıyordu. Yeni eklemelerle birlikte geliştiriciler, yükleme esnasında Chrome’un metinleri nasıl ve ne zaman görüntüleyeceğinin özelleştirmesini yapabiliyorlar.

Chrome 60 Play Store’dan indirilebiliyor. Aynı zamanda gelecek hafta içerisinde de telefonlara gelmiş olacak.