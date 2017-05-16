Yeni Çıkacak Apple Watch, Kan Şekerini Ölçebilecek!

Apple'ın sağlık alanındaki çalışmaları sonuç vermeye başladı. Yeni Apple Watch'lar kandaki glikoz miktarını takip edecek donanımla gelecekler.

Teknoloji, tıp bilimi ile gün geçtikçe daha samimi hale geliyor. Elbette bu konuda topun büyüğü ise teknoloji devlerinin elinde bulunuyor. İşte bu sorumluluktan hiç gocunmayan Apple’ın önümüzdeki süreçte çıkarmayı planladığı akıllı kol saati, sağlık teknolojileri konusunda devrim yaratacak cinsten.

Şirketin, Apple Watch serisine yeni sağlık fonksiyonları eklemek için çalıştığı ve kan şekeri ölçen bir sensör ile geleceği konuşuluyor. Daha önce çıkan söylentilere göre Apple, glikoz ölçümü ile ilgili tamamen ayrı bir cihaz çıkarmayı planlıyordu. Görünen o ki işlevsel bir şekilde iki proje birleştirilecek ve başta şeker hastaları olmak üzere neredeyse bütün kullanıcıların seveceği bir ürün ortaya çıkacak.

Apple’ın sağlık teknolojileri konusunda atmak istediği adımlar için tam 200 profesyonel doktorla çalıştığı ve bu iş için şirket içinde ayrı bir birim kurduğu söyleniyor. Firmanın CEO’su Tim Cook ise iddiaları doğrulamıştı.

Ayrıca Apple, saatin pil ömürünü uzatacak bileklik şeklindeki yedek bataryalar için de patent aldı. Bu bantların cihazın tüketiclere yansıyan maliyetini yükseltmeden, daha iyi hizmet almalarını sağlayacaklar. Apple muhtemelen bu bantların tanıtımında, kan şekeri ölçümü için geliştirdiği teknolojiyi de tanıtacak.