Apple bilgisayar konusunda kendini ne kadar aştığını, ürettiği her yeni üründe ispatlıyor. Yeni iMac Pro ise bu 2017 sonunda piyasada olacak: 18 çekirdekli işlemci, 128 GB RAM ve 4 TB SSD ile en üst düzey paketin fiyatı sadece dudak uçuklatmakla da kalmıyor...

Apple’ın bilgisayarlarından birini kullanıyorsanız ya da satış sitesini incelediyseniz, aynı ürün için birçok donanım seçeneği sunduğunu bilirsiniz. Yeni iMac Pro’nın temel özelliklere sahip modeli 5.000 dolardan satışa çıkacak ve bu güncel kur değerine göre yaklaşık 18.000 TL’lik bir fiyat demek. Bunun üzerine gelecek vergi uygulamalarıyla fiyatın 20.000 TL’ye yaklaşması çok normal. (Bakın en temel iMac Pro diyorum, sonra bozuşmayalım)

Firma şu ana kadar yeni bilgisayarı için özel donanım yükseltme maliyetleri ile ilgili bir bilgi paylaşmadı. Ancak daha önceki fiyatlarına ve analistlerin incelemelerine göz atarsak maksimum özelliklerle gelecek bir iMac Pro’nun maliyetini şimdiden hesaplamamız mümkün.

İşlemci yükseltmesi:

Apple iMac Pro için kullanacağı CPU'nun detaylarını tam olarak paylaşmadı, ancak çok büyük ihtimalle cihaz Intel harikalarından Xeon E5-2697 ile birlikte gelecek ve bu da 2.282 dolar demek. Apple’ın işlemci yükseltmelerinde ücretlendirdiği tek şey yongalar değil. Firma, güçlü işlemciler için farklı sistemler kullandığından bu ücrette bir artış yaşanıyor.

18 Çekirdekli işlemci yükseltmesi ≈ $ 4,000 (14.000 ₺)

RAM yükseltmesi:

Apple’ın RAM yükseltmelerindeki fiyatlandırma politikası ve güncel ürünlerdeki oranlar analistlerin merceği altındaydı. 4 x 32 GB’lık DDR4 RAM için satandart sürümde bulunan 432 dolar değerindeki 32 GB RAM’i çıkartın.

128 GB RAM yükseltmesi ≈ 2.700 $ (9500 ₺)

Ekran kartı yükseltmesi:

AMD’nin Readon Pro Vega modeli henüz mevcut değil ama Apple’ın bu kartla bir yükseltme seçeneği sunacağı netlik kazanmış gibi. Her zamanki gibi fiyatlarda bir Apple ayarlaması mevcut ve temel özelliklerdeki kartı çıkartıp bunu takıyoruz.

Pro Vega 16GB HBM2 ekran kartı yükseltmesi ≈ 2,000 $ (7.000 ₺)

Depolama birimi yükseltmesi:

Bu noktada yapılan analizlere göre maksimum 4TB’lık bir depolama miktarına ulaşmak mümkün olacak. Elbette, yine ve yeniden Apple fiyatlandırmasıyla ücretler arşa çıkıyor.

4 TB SSD yükseltmesi ≈ 3.600 $ (13.000 ₺)

Tüm maliyetlere şöyle bir bakalım:

Standart iMac Pro maliyeti = 4.999 $

18-Temel yükseltme ≈ 4,000 $

128GB RAM yükseltme ≈ 2.700 $

Pro Vega 16GB HBM2 bellek yükseltmesi ≈ 2,000 $

4 TB SSD yükseltme ≈ 3.600 $

Maksimize edilmiş iMac Pro için toplam tahmini maliyet yaklaşık olarak 17,299 $ ve bu değer güncel kur fiyatlarına göre 60.000 ₺!

Bir hatırlatma: Bu listedeki tüm fiyatlandırmalar, Apple’ın bu zamana kadar uyguladığı politikalar ve donanımların dış pazardaki fiyatlarını göz önünde bulundurarak yapılmıştır.

Bir masaüstü bilgisayar için gerçekten pahalı olan yeni iMac Pro’nun en üst düzey versiyonu bakalım kimlerin cebini yakacak.

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