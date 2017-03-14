Yeni Çıkacak Nokia Telefonları Hakkında Merak Edilenler!

Nokia'nın yeni dönemde çıkartacağı telefonlarda merak edilen 3 konuya açıklama getirildi. Nokia telefonlarını üreten HMD Global tarafından açıklamalar doğrulandı.

Akıllı telefon piyasası, Steve Jobs’ın iPhone’u duyurduğu günden beri bütün hızıyla gelişmeye devam ediyor. Akıllı telefonlardan önce sektörün en baba firmalarından birisi olan Nokia, akıllı telefon pazarında tutunamamış ve cep telefon birimlerini Microsoft’a satmak zorunda kalmıştı.

Microsoft tarafından uygulanan ambargo kalktı ve Nokia yeniden piyasaya sağlam bir giriş yapmak istiyor. Amiral gemisi olarak çıkaracağı telefonlarında Snapdragon 835 ve Carl Zeiss kamera lensini kullanacağı konuşuluyor.

Carl-Zeiss Kamera Lensleri

Nokia, telefonlarını HMD Global ve Foxcon işbirliğinde geliştiriyor. Durum böyle olunca, kullanıcılar bilgi alabilmek için bu firmalara başvuruyor. HMD Global’a ulaşan kullanıcılar, Nokia’nın yeni telefonlarında Microsoft ile ortak çıkardığı Lumia telefonlarında gördüğümüz Carl-Zeiss kamera lenslerini kullanıp kullanmayacağını sormuş. HMD Global ise Carl-Zeiss’in, Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6’da dahil olacak şekilde şu ana kadar duyurusu yapılan bütün Nokia telefonlarında karşımıza çıkacağını belirtti.

LTE Teknolojisi

Bununla birlikte gelişmiş Nokia telefonlarının LTE(VoLTE) desteği ile geleceği açıklandı. Sesli ve görüntülü konuşma teknolojisi olarak geçen bu teknoloji, özellikle Hindistan gibi ülkelerde farklı alternatiflere götürtebilir.

Snake Oyunu

Ayrıca son ve en önemli soru, Nokia 3310’un yeni sürümlerinde yer alan Snake oyununun, diğer Nokia cihazlarında yer alıp almayacağı konuşuluyordu. HMD Global, oyunun diğer cihazlarda yer almayacağını, ancak Nokia 150’lerde Snake Xenzia olacağını belirtti.