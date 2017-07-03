Yeni Çıkan 6 Android ve iOS Oyun! (Ücretsiz)

Android ve iOS platformları için yeni yayınlanan oyunları listeledik. Sıcak yaz aylarında bu oyunları oynayarak zaman geçirebilirsiniz.

Yaz ayları ile birlikte bazı ortamlarda çok sıkılabildiğinizi tahmin ediyoruz. Her zaman bilgisayarınızın başına oturamadığınız için de oyun ihtiyacınızı telefonlardan karşılamak istiyorsunuz. Gerek Google Play gerekse de Apple Strore’da milyonlarca oyun bulunmasına rağmen bu oyunların kaliteli çıkması tamamiyle şans üzerine olduğu için daha dikkatli davranıyorsunuz. Eski oyunlar arasında kaliteli olanları oynamış ve artık yeni oyunlar arıyor da olabilirsiniz. İşte bu sebeplerle keyifle oynayabileceğiniz 6 yeni oyunu sizler için listeliyoruz. Hepsi ücretsiz olan bu oyunlar arasında sevdiklerinizi indirerek son derece eğlenceli saatler geçirebilirsiniz.

Merge Dragons

Criminal Case: Save The World

Cooking Craze - A Fast & Fun Restaurant Game

Flippy Hills

Monkey Ropes(iOS'a Özel)

Knight Saves Queen