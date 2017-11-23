Yeni Çıkan Telefonları Neden Hemen Satın Almamalısınız?

Akıllı telefonlar pahalı şeyler. Orta sınıfa dahil olan bir cihaz bile artık cep yakmaya başladı. Onlar için taksitli borçlara giriyor, yapmadığımız fedakarlıkları yapıyoruz. Hatta telefonlar piyasaya çıkar çıkmaz sabredemiyor, satın alıyoruz. Yeni çıkan telefonları ilk aylarda satın almamanız için birkaç neden var.

Apple mı Samsung mu? Yoksa tüm bunların uzağında büyüyen Huawei ya da LG mi? Olmadı alternatif üreticilerin amiral gemileri mi? Hepsi, küresel piyasanın en çok satılan ürün sınıfını oluşturuyor. Her yıl benzersiz özelliklere sahip akıllı telefonlar çıkıyor ve biz de dürüst bir şekilde bu cihazları inceleyip size bildiriyoruz.

Doğru telefonu seçmek ve kamyon yüküyle para vermek zor. Bu nedenle bir defa almak ve bir daha o yüklü masrafa girmemek haklı bir tercih. Ancak akıllı telefonları çıkışlarının hemen ardından almamak için tek neden fiyatları değil. Bütün etmenlere aydınlatıcı bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz.

Yeni çıkan cihazlar, beklendikleri gibi iyi olmayabilirler:

Bu konuda ne yazık ki en canlı örnek Google Pixel 2 ailesi. Tamam, yerden yere vurulacak cihazlar değiller ve bütün özellikleri muhteşeme yakın. Lakin ekranıyla yaşattığı sıkıntılar, kullanıcılarının artık canını bezdirmiş durumda. Google, Samsung’un Note 7 krizine yakın bir imaj çizdi ve muhtemelen o kadar güçlü bir üretici olmadığı için oyunun kaybedeni olacak.

Halbuki cihazın piyasaya çıktığı ilk ay her şey yolundaydı ve Google’ın bu işi başardığını düşünmüştük. Gerçekleri kullanıcı deneyimleri ortaya çıkardı ve ilk ayınının ardından Google Pixel 2, büyük bir düşüşe geçti. Ya satın alanlardan birisi de siz olsaydınız? Sorunlar yaşayacak ve verdiğiniz paraya pişman olacaktınız

Üstelik Google Pixel 2 sadece bir örnek. Aynı ekran teknolojisi Apple’da da var ve iPhone 8’lerin ilk dağım versiyonlarında bataryalar kutudan şişmiş halde çıktılar. Hatta bazı kullanıcılar, kutuyu açar açmaz ikiye ayrılmış bir iPhone 8 gördüler. Beklemekte ve ilk kullanıcı deneyimlerini dinlemekte fayda var.

Ekran ve batarya gibi problemler donanımlardan kaynaklanıyor, ancak yazılımlar da hiç masum değiller:

Burada Samsung Bixby'den bahsedelim. Samsung, yeni dijital asistanıyla gurur duyuyordu; Galaxy S8 ve S8 Plus'ta özellikle Bixby'yi ön plana sürmek için ona özel bir fiziksel tuş koydular. Sonra ne oldu? Bixby bütün dünya için yayınlandığında kullanıcıların çoğu bu asistana bir türlü alışamadı. Peki buton? Ona farklı işlevler verebilmek için üçüncü parti uygulamalar geliştirdi. Samsung, hatasını sonunda kabul ederek Bixby tuşunun işlevini kullanıcıya bıraktığı yazılım güncellemesini yayınladı.

Bixby aslında Google Asistan ve Amazon Alexa gibi yapay zekalara kafa tutabilecek kadar güçlü bir altyapıya sahip. Ancak olanlar oldu bir kere, o butonlar bir daha asla geri gelmeyecekler.

Fiyatlar mutlaka düşer:

Akıllı telefon piyasasında hızlı fiyat düşüşlerine alışkınız. Essential Phone gibi bir harika cihaz, Android’in kurucularından olan eski Google mühendisi Andy Rubin taradından çıkartıldı. Ekran üzerinde çentiği bulunan ilk cihazdı ve iPhone X’dan aylar önce piyasaya sürülmüştü. Muhteşem tasarımı ve göz alıcı performansıyla Essential Phone 749 dolara alıcı buluyordu.

Apple iPhone X adımını attığı haftada Essential Phone’nun fiyatı bir anda 200 dolar aşağıya çekildi. Bu taktik, telefon satışlarını arttırmanın en iyi yollarından biriydi çünkü. Aynı zamanda rekabette avantaj sağlamak için uygun bir stratejiydi. Telefonu indirimden bir gün önce alanlar ise pişman oldular. 200 dolar az para değil.

Aynı indirimler Samsung ve Apple için de geçerli. Yeni cihazlar eskilerinin fiyatlarında harika indirimlere neden oluyorlar.

Test cihazları sadece cihazları test etmez:

Akıllı telefonlar piyasaya sürülmeden önce zaten sayısız teste tabi tutuluyorlar. Test edilemedikleri tek alan yaygın kullanım tecrübeleri oluyor. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Pixel 2 XL ekranlarındaki sorun bu eksik aşamadan dolayı kaynaklanıyor.

iPhone serisinin plus versiyonları, orijinal cihazların yenilenmiş ve kullanıcı deneyimine en uygun hale getirilmiş versiyonlarıdır. Piyasadaki ilk aylar firmalar için test aylarıdır.

Tuzağa düşmeyin:

Yeni bir telefon çıktığında ona hemen sahip olmaya çalışmak normal bir davranış. Ancak bu heyecana kapılmak çok kolay. Çoğu tüketici bu akım yüzünden ilk kullanıcılar arasında yer almak ve kendini göstermek ister.

Üreticiler ortalama 6 ay sonra bir sonraki amiral gemileri üzerine tamamen yoğunlaşmış olurlar ve bu süreçte yeni cihazları için beklentiyi yükseltmeye başlarlar. Formül hep aynıdır. Yenisini al, eskisini unut. Unutmayın. Şu an bir iPhone 7 almanın tam sırası. Fiyatlar düşmüş, cihazlar gözden çıkmış gibi duruyor. Fakat iPhone 7 ya da dişli rakibi Galaxy S7 hala mükemmel cihazlar.

Aklınıza takılan bir soru ya da yaşadığınız bir sorun varsa, görüş ve öneride bulunmak istiyorsanız sizi yorumlara davet ediyorum. İyi bir telefon kullanıcısı olmak, trendleri yakından takip etmek demek değildir.