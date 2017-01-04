Yıllardır kullandığımız nüfus cüzdanlarının yerini alacak olan yeni nesil çipli kimlik kartlarına 2017 ile beraber Türkiye genelinde dağıtımına başlandı. Peki nasıl başvuru yapılır, nelere dikkat etmek gerekli? Bu yazımızda detaylı olarak açıklıyoruz.

Birkaç yıldır Türkiye’nin gündeminde olan ve yıllardan beri kullandığımız yeni çipli kimlik kartlarına geçtiğimiz yıl pilot uygulaması yapılmış, toplamda 150 binden fazla kişi yeni çipli kimlik kartlarını kullanmaya başlamıştı.

Yukarıdaki yazımızda detaylı olarak aktardığımız yeni çipli kimlik kartlarına 2 Ocak 2016 itibariyle Türkiye genelinde başvurular ve dağıtımlar da açılmış oldu. Böylece 3 farklı yoldan yeni çipli kimlik kartlarınıza başvuru yapabilir, nüfus cüzdanlarınız yerine bu yeni çipli kimlik kartlarına geçiş yapabilirsiniz.

Yöntem 1) Online Randevu

Bu yeni nesil çipli kimlik kartları artık her vatandaşı elektronik ortama taşıyacağına paralel olarak dilerseniz internet üzerinden kimlik bilgilerinizi girerek yeni çipli kimlik kartlarına çevrimiçi olarak randevu alıp başvuru yapabilirsiniz.

Bunun için https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresinden Randevu Al diyerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Yöntem 2) Alo 199

Eğer internet bağlantınız iyi değil ve online randevu sistemine aşina değilseniz dilerseniz 199 numaralı T.C. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Çağrı Merkezi üzerinden de size en yakın Nüfus Müdürlüğü’ne randevu talep edebilirsiniz.

Yöntem 3) Bizzat Randevu

Eğer online ya da çağrı ile randevu sistemi sizin için uygun değilse, dilerseniz direkt olarak size en yakın Nüfus Müdürlüğü’ne giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Bu üç yöntemden dilediğinizi tercih ederek başvurunuzu yapabileceğiniz gibi eğer online ve Alo 199 çağrı merkezinden randevu daha iliniz ya da ilçeniz için açılmamışsa direkt olarak 3. yöntem ile en yakın Nüfus Müdürlüğü’ne giderek başvurunuzu yapabileceksiniz.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Ücret

Bildiğiniz gibi yeni çipli kimlik kartını almanız için yanınızda götürmeniz gereken bir takım belgeler ve yeni kart ücreti gerekli. Bu bağlamda ilk defa kimlik kartı başvurusu yapacak olanlar yanlarında nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge götürmek zorunda. Aynı zamanda bu belgenin yanı sıra bir adet son altı aylık dönem içerisinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf da götürmeniz gerekecek.

Bunun dışında başvuru için gitmiş olduğunuz Nüfus Müdürlüğü’nde gerekli görülmesi halinde parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi taranarak sisteme kaydedilmesi de gerekebiliyor.

Ücret olarak ise geçtiğimiz yıl 15TL olan yeni kimlik kartı ücreti bu sene için 16TL olarak belirlenmiş. Ayrıca değiştirme ve doğan bebek için yeni kimlik başvurusu işlemleri de 16TL, kayıp nedeniyle yenileme ise 32TL ücrete tabi olacak.

Bu işlemleri gerçekleştirmeniz ardından Online Randevu, Alo 199 ya da bizzat başvurunuz sırasında vermiş olduğunuz adrese yeni kimliğiniz posta yolu ile iletilecek. Ardından size PIN ve PUK numarası verilecek ve artık yeni kimliğinizi kullanmaya başlayabileceksiniz.

Dilerseniz 6 haneli PIN numaranızı da Nüfus Müdürlüğü’ne yeni kimlik kartınız ile giderek kiosklardan ücretsiz bir şekilde değiştirebilmeniz mümkün olacak. Eğer kayıp ve değişim durumu gerekmediği halde ise 10 yıl boyunca bu yeni çipli kimlik kartını kullanabileceksiniz.