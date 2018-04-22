Yeni Doom Filmi Sinemalarda Gösterilmeyecek

Sevilen FPS oyunlarından Doom'un yeni bir filminin geleceği duyurulmuştu. Ancak bu yeni film, sinemalarda gösterilmeyecek.

Geçtiğimiz günlerde yaapılan bir açıklama ile, Doom'un yeni bir filminin geleceği söylenmişti. Büyük bir hayran kitlesi olan FPS oyunu Doom'un ilk sinema uyarlaması 2005 senesinde yapılmış ve beklentileri çok da karşılayamamıştı. İlk filminde yapımcılığını üstlenen Universal, aldığı bir karar ile yeni filmi sinema salonlarında yayınlamayacağını duyurdu.

Film hakkında henüz herhangi bir bilgi yok. Bilinen tek şey oyuncu Nina Bergman'ın filmin kadrosunda yer alacağına dair attığı tweet. Yeni bir filmin çekilmesinin oyun serisini yeniden canlandırma amacı taşıdığı düşünülüyor ve ilk filmin aldığı yorumlar düşünüldüğünde bu mantıklı görünüyor; çünkü sevilmeyen bir filmin devamını çekmeye kalkışmak çok da mantıklı değil.

Filmin sinemada yer almaması ise akla Netflix gibi dijital platformları getiriyor. Gişe beklentisi düşük filmlerin artık yaygın olarak farklı dijital platformlara satışının gerçekleşeceği düşünülüyor. Yeni Doom filminin ise nasıl olacağı ve hangi platformlarda izlenebileceği merak konusu. Filmin sinema yerinde farklı platformlarda olmasının, yapımın yararına olacağı düşünülüyor ancak tabii ki bu kısa vadede doğrulanabilecek bir bilgi değil.