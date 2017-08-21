Google Play'de yayınlanan 4 ücretsiz Android uygulamayı sizler için listeledik. Bu ufak sayılabilecek listede hem oyun hem de gündelik işlerinizi kolaylaştıracak işlevsel uygulamalar yer alıyor.

Yeni bir Ağustos haftasına daha başlamış bulunmaktayız. Çalışanlar için genelde haftanın en kötü anı olan Pazartesi sabahları, şu anda yaz tatili yapan öğrenciler için dünden farksız gözüküyor. Yine de şu anda işe giden takipçilerimizi biraz olsun memnun edebilmek için piyasalara yeni çıkan en iyi 4 ücretsiz Android uygulamayı listeleyeceğiz. Bu uygulamalar aracılığı ile hem eğlenecek hem de istediğiniz işleri yapmak için çok iyi bir yardımcı bulacaksınız.

Google Play’de yeni çıkan en başarılı 4 ücretsiz Android uygulaması;

Awesome Converter

Aklınıza takılan soruları çevirmek için en iyi yardımcınız bu uygulama olacak. Birbirinden farklı birimler arasında değişiklik yapmanızı sağlayacak uygulama, uzunluk, hacim, hız, sıcaklık ve para birimine kadar pek çok merak edilen birimi çevirebiliyor.

What’s Up, Snoopy?

Cartoon Network’u sevenler burada mı? Snoopy CT’un yeni bir arcade oyunu. 10 mini oyunun bulunduğu oyunda, bir hikaye modu ile birlikte ilerleyecek ve para kazanmak için rastgele oyunlar oynayacaksınız. Oyunun en güzel yanı hiçbir şekilde oyun içi paranın bulunmaması. Tamamen ücretsiz olan oyun, özellikle çocuklar için öneriliyor.

Hurry

Widget uygulaması arıyorsanız bu uygulama tam sizlik olacak. Doğum günlerinden favori televizyon şovlarına kadar pek çok şeyi bu uygulama üzerinde belirleyebilir, hayatınızı farklı bir forma sokabilirsiniz.

Space Frontier

Bir uzay roketi kaldırmak için neler yapmanız gerekiyor? Bu oyunda amacınız uzay roketini en uzağa fırlatabilmek. Roket düşmeden en uzağa götürerek uzaya ulaşmalısınız.