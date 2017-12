GM6, General Mobile GM 5 Plus'tan Neden Daha Ucuz?

General Mobile, ülkemizde yabana atılmayacak oranda pazar payına sahip bir marka. Geçtiğimiz mayıs ayında GM 6 isimli son modelini tanıtan General Mobile, bu model ile akıllarda büyük bir soru işareti oluşturdu.

General Mobile fiyat performans bakımından etkili ve Android One projesi dahilinde telefonlar üreten bir marka. Küçümsenmeyecek bir pazar payına sahip olan marka, birçok kullanıcının beğenisini yakalamayı başarmıştı.

General Mobile'ın daha yeni bir model olmasına rağmen GM 5 Plus modeline göre daha ucuz bir fiyata satışa sunduğu GM 6 modeli, insanların aklında büyük soru işaretleri oluşturmuştu. Bu duruma sebep olabilecek bazı durumlar söz konusu. Öncelikle değindiğimiz bu konular tamamen olasılık, herhangi bir kesinliği yoktur. Bu olasılıklara hep birlikte bakalım.

GM 6'nın Pazarlama Stratejisi

General Mobile, GM 5 Plus modeli ile oldukça iyi bir ivme yakalamıştı. Uygun fiyatlı olması ve fiyatına göre sağladığı özellikler, GM 5 Plus modelini kullanıcılara oldukça sevdirmişti. GM 5 Plus, GM 6'ya göre bazı özellikler baz alınırsa ufak bir adım ile ileride. Bu teoriyi destekleyen durum ise şu; eğer GM 5 Plus daha ucuz bir fiyat ile satışa devam etseydi, GM 6 alacak kullanıcıların GM 6 yerine GM 5 Plus almayı tercih etmeleri muhtemeldi.

Muhteşem Bir GM 6 Plus Gelebilir

General Mobile daha önce GM 5 ve GM 5 Plus olmak üzere iki cihaz tanıtmıştı. Çıkacak olan bir modelin alt sürümü olabilme ihtimali olan GM 6 eğer yeni çıkacak modelin alt sürümü ise, General Mobile mükemmel bir amiral gemisi ile karşımıza gelebilir. Çünkü GM 6 bile fiyatı göz önüne alındığında, kesinlikle satın alınabilecek bir cihaz. Daha gelişmiş özellikler taşıyan bir model ile karşımıza çıkma ihtimali olan General Mobile bizi merakla bekletiyor.

Gerçekleşme ihtimali en büyük olan olasılık, GM 6 Plus ya da yeni bir modeli General Mobile'in yakın bir gelecekte tanıtması. Bu durumda eski modellerin fiyatlarında ufak bir düşüş yaşanabilir. Yeni modelin detaylarını çok yakında görmemiz olası bir durum gibi gözüküyor.