Yeni EA/Origin Fırsatları Ücretsiz Olarak PC ve Xbox One'da

EA/Origin üyeleri yepyeni avantajlarla karşımıza çıkıyor. Microsoft Xbox One ve PC platformları bir kez daha şenleniyor.

EA ve Origin Access aboneleri artık Xbox One ve PC platformlarında futbol fenomeni yapım FIFA 17'yi indirebilirler. Aboneler oyunun tam sürümünden, abonelikleri aktif olduğu sürece faydalanabilecekler.

Abonelere sunulan diğer büyük çaplı oyunlar arasında Mirror's Edge Catalyst, Star Wars: Battlefront ve Titanfall bulunuyor. Ücretsiz oyunlara ek olarak, EA / Origin Access üyeleri, resmen piyasaya sürülmeden önce bazı oyunları oynayabiliyor; çoğu zaman, aboneler beş günlük fırsata sahip oluyor. Buna ek olarak aboneler, EA dijital oyun bankasında yüzde 10 tasarruf elde edebiliyor.

EA Access maalesef Sony PS4'de aktif değil. Bu konuda şirkete ciddi eleştiriler yöneltiliyor: Sony'ye göre, servis, PlayStation müdavimlerine gereken değeri vermiyor. Bununla birlikte, Sony, EA Access'i PS4'e nasıl getirebileceği konusunda EA ile diyaloğa girme yollarının açık olduğunu vurguluyor.