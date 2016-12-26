Yeni Einstein Olarak Görülen 23 Yaşındaki Fizikçi: Sabrina Pasterski

Henüz 14 yaşındayken tek motorlu uçak çalışmasıyla bilim insanları kendisine hayran bırakan Sabrina Pasterski ile tanışın.

MIT’deki zeki insanların iş kollarından bir tanesi, federal hükümet için hava araçlarının güvenliğini sağlamak. O zamanlar 14 yaşında olan fizikçi Sabrina Pasterski, hava araçları ile ilgili yaptığı prototip çalışmasıyla kapısını çaldığı MIT’yi, ‘dakika 1, gol 1’ tanımına uyacak şekilde etkilemeyi başarmış bir fizikçi. MIT’nin yöneticisi Peggy Udden, Pasterski’nin çalışması karşısında gözlerine inanamadığını belirterek şunu söylüyor: “Beni şaşırtan durum sadece bu kadar genç olması değil, aynı zamanda da bir kız olması.”

MIT’nin kapısından girdikten sonra aradan 8 yıl geçiyor ve Pasterski, şu an MIT mezunu ve Harvard’da da doktora adayı. Hawking ve Einstein gibi o da fizik biliminin en karmaşık konularının peşinden koşuyor -kara delikler, yerçekiminin ve uzay ve zamanın yapısı gibi-. Özellikle üzerinde durduğu konu ise yerçekimi fenomenini kuantum mekaniği ile açıklamaya çalışan kuantum kütle çekimi teorisi.

Pasterski, Amazon.com’un kurucusu Jeff Bezos’un da en başından beri dikkatini çekmiş durumda. Hatta o zamanlar, 14 yaşındaki fizikçinin hazır olduğunda kendileriyle çalışabileceğini belirtmiş, yakın zamanda teklifinin hala geçerli olup olmadığı sorulduğunda ise ‘kesinlikle’ cevabını vermiş. Bunun dışında Princeton Üniversitesinde profesör olan ve 3 milyon dolarlık Fundamental Physics ödülünün sahibi Nima Arkani-Hamed, Pasterski için fizik dünyasının ‘rock starı’ tanımını yapıyor ve kendisi hakkında Harvard profesörü danışmanı Andrew Strominger’den “çok iyi şeyler” duyduğunu söylüyor.

‘Potansiyelimi yıllarca zorladıktan sonra kendimi fizik dünyasında buldum’ diyen Pasterski’ye göre fizik, zarif olduğu kadar işlevsel de. Son derece etkileyici bir eğitim kariyeri olsa da MIT, yaptığı ilk başvurudan sonra Pasterski’yi hemen kabul etmemiş. Yalnız yönetici olan Udden’ın, Pasterski’nin kendi uçağını yaptığı videoyu göstermesi üzerine Profesör Allen Haggerty ve Earll Murman, adeta küçük dillerini yutmuşlar. İki profesör, 14 yaşındaki fizikçi için ‘potansiyeli inanılmaz seviyede’ diyor ve kendisine yardım ederek kabul edilmesini sağlıyorlar. Pasterski de okulu en yüksek derece olan 5.00 ile tamamlıyor.

Bu zamana kadar hiç erkek arkadaşı olmayan, alkol ve sigara da kullanmayan Pasterski, “Her zaman tetikte olmayı tercih ediyorum ve umarım ne yapmadığımla değil ne yaptığım ile tanınırım” diyor. Fiziğin hayalindeki iş modeli olduğunu söyleyen Pasterski, son olarak şunu belirtiyor: “Bu 9-5 bir iş değil. Eğer yorgunsanız uyursunuz, değilseniz fizik ile uğraşırsınız.”